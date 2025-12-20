Во всех сферах жизни будет хаос. Что запрещено делать в праздник 20 декабря

Узнайте, почему в этот день лучше не занимать деньги

В эту субботу, 20 декабря, православные христиане и греко-католики отмечают День памяти священномученика Игнатия Богоносца. До Нового года осталось 11 дней.

Игнатий Богоносец был епископом Антиохии. По преданию, он лично знал апостолов Петра и Иоанна Богослова, а свое прозвище – Богоносец – получил через глубокую веру и постоянное духовное служение. Во время гонений на христиан по приказу римских властей Игнатия арестовали и отправили в Рим, где он принял мученическую смерть.

Даже по дороге к смертной казни святой писал послание к христианским общинам. Он призвал не бояться страданий и сохранять единство веры.

Традиции и приметы 20 декабря

В народной традиции этот день считали важным для очищения мнений и намерений. Также считалось хорошим делом помочь ближнему, поддержать оказавшегося в сложной ситуации.

20 декабря морозно и сухо – зима будет стабильной;

снег или метель в этот день – признак поздней, но влажной весны;

ясное небо – спокойный и уравновешенный период к Рождеству.

зима. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 20 декабря

ссориться, кричать, проклинать — конфликт затянется на месяцы, а оскорбления вернутся бумерангом еще до Рождества;

лгать или скрывать что-то намеренно — можно потерять доверие в будущем;

начинать новые дела или рискованные проекты - все новое, заложенное в этот день, "не приживется";

оставлять дом в беспорядке – хаос будет во всех сферах жизни;

работать до полного истощения - до изнеможения на праздники.

