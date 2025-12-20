Рус

У всіх сферах життя буде хаос. Що заборонено робити у свято 20 грудня

Наталія Дума
Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Дізнайтеся, чому в цей день краще не позичати гроші

Цієї суботи, 20 грудня, православні християни та греко-католики відзначають День пам'яті священномученика Ігнатія Богоносця. До Нового року залишилося 11 днів.

Ігнатій Богоносець був єпископом Антіохії. За переказами, він особисто знав апостолів Петра та Іоанна Богослова, а своє прізвисько — Богоносець — отримав через глибоку віру та постійне духовне служіння. Під час гонінь на християн за наказом римської влади Ігнатія заарештували й відправили до Рима, де він прийняв мученицьку смерть.

Навіть дорогою до страти святий писав послання до християнських громад. Він закликав не боятися страждань і зберігати єдність віри.

Традиції та прикмети 20 грудня

У народній традиції цей день вважали важливим для очищення думок і намірів. Також вважалося доброю справою допомогти ближньому, підтримати того, хто опинився в складній ситуації.

  • 20 грудня морозно і сухо — зима буде стабільною;
  • сніг або хуртовина в цей день — ознака пізньої, але вологої весни;
  • ясне небо — спокійний і врівноважений період до Різдва.
Зима
Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 20 грудня

  • сваритися, кричати, проклинати — конфлікт затягнеться на місяці, а образи повернуться бумерангом ще до Різдва;
  • брехати або щось приховувати навмисно — можна втратити довіру у майбутньому;
  • починати нові справи або ризиковані проєкти — усе нове, закладене цього дня, "не приживеться";
  • залишати дім у безладі — хаос буде у всіх сферах життя;
  • працювати до повного виснаження — до знесилення на свята.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Україні вітаються на Різдво. Не переплутайте з "Христос Воскрес!".

