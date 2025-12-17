Не перепутайте с "Христос Воскрес!" Как в Украине здороваются на Рождество

В христианской традиции приветствие на Рождество чествует рождение Иисуса Христа

Рождество в Украине начинается со слов. Это не просто праздничная формальность, а то, что объединяет религиозную традицию и семейное тепло и вызывает точно улыбку. То, как украинцы обращаются друг к другу на Рождество, это особый ритуал, который помогает разделить радость праздника через слово.

Основное приветствие звучит, как "Христос народився!", а в ответ принято говорить "Славімо Його!". Это древняя христианская традиция, подчеркивающая смысл праздника – рождение Иисуса Христа.

Украинское Рождество тесно связано с православными традициями, где рождение Христа является центральным мотивом. Именно поэтому приветствие чествует именно это событие.

Вертеп. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Существуют вариации поздравлений, которые тоже широко используются:

"С Рождеством Христовым!" — классическое пожелание счастливого Рождества, часто звучащее вместе с пожеланиями радости, уюта и благополучия.

"Счастливого Рождества!" или "Веселых праздников!" – более нейтральные, "светские" формулировки, подходящие для людей любого мировоззрения или в формальных приветствиях.

Украинское Рождество. Фото: сгенерерировано ИИ, Телеграф

Как здороваются на Рождество в других странах.

В странах Западной Европы и Северной Америки рождественское приветствие носит более светский характер. Например, говорят "Merry Christmas" — буквально "веселого Рождества". Также часто используют "Happy Holidays" — "счастливых выходных", чтобы охватить и Рождество, и Новый год, и не акцентировать на религии.

В Латинской Америке рождественские приветствия эмоциональны и часто религиозны, но не имеют фиксированного ответа. Самое распространенное обращение — "Feliz Navidad" — "веселого Рождества". Также иногда говорят: "Que esta Navidad traiga paz y bendiciones a tu familia" — "Пусть это Рождество принесет мир и благословение твоей семье".

В Азии способ приветствия зависит от того, является ли страна христианской. В Филиппинах и Южной Корее используют английское "Merry Christmas".

Ранее "Телеграф" делился лучшими поздравлениями к коляде на украинском. Это краткая поэтическая традиция, объединяющая веру, тепло семейного дома и обычай делиться светлой радостью Рождества.