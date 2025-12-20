Додасть +5 градусів у кімнаті: американець показав лайфхак, як утеплити будь-які вікна (відео)

Які плюси й мінуси має цей спосіб та як безпечно зняти потім зі стіни

Щоб утеплити вікна взимку можна скористатись термоусадочною плівкою. Мешканець США на Reddit поділився цікавим лайфхаком, як утеплити вікна за допомогою плівки, якщо вони з жалюзі.

Зазвичай, для того, щоб нанести плівку, вікна вимивають, кріплять плівку на особливий клей чи двосторонній скотч і за допомогою фена герметизують, створюючи свого роду "третє скло". Це допомагає втримати тепло й знизити шумність з вулиці.

Та якщо на вікні жалюзі чи римські штори, зробити це складніше. В такому випадку можна скористатись способом користувача allargandofurtado. Він кріпить плівку до стіни поверх жалюзі, налаштувавши їх на зручне освітлення. Зазначимо, такий спосіб дійсно дасть більше тепла, проте не дає провітрювати приміщення.

В коментарях також наголосили, що подібний спосіб дає до +5 градусів у кімнаті, якщо проблема була саме у вікні, а після того, як плівка "усілась", відчутний протяг. Головна проблема — коли знімати стрічку зі стіни, вона може пошкодити покриття. Користувачі одразу дали пораду: "Щоб зняти стрічку, знову скористайтеся феном, щоб розігріти стрічку та пом’якшити клей, перш ніж знімати її".

