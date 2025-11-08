Обогреватель за 5 минут. Канадец дал совет, как выжить в холодной комнате с простыми свечами (видео)

Превратите глиняные горшки в мини-печь и согрейтесь в холода

Что делать, когда на улице холодно, отопление не работает, а электрообогреватель включить невозможно — из-за отсутствия света или риска перегрузки сети? Существует способ обогреться без электричества.

Хоть это и звучит странно, но чайные свечи вместе с обычными цветочными горшками могут помочь обогреть комнату без отопления и электричества. Об этом полезном лайфхаке рассказал канадец Gem Webb.

Обогреватель своими руками

Чтобы согреть комнату с помощью свечей и двух горшков, поставьте несколько зажженных свечей на огнеупорную поверхность (это может быть кирпич или металлическая подставка), накройте их одним горшком (например, глиняным), а сверху установите другой горшок так, чтобы между ними была прослойка для циркуляции воздуха.

Так глиняные горшки будут аккумулировать тепло от пламени и постепенно отдавать его в комнату. Однако не забывайте о безопасности: никогда не оставляйте самодельный обогреватель без присмотра, особенно если рядом есть легковоспламеняющиеся материалы.

Керамике нужно некоторое время, чтобы нагреться и начать отдавать тепло. Это может занять несколько часов.

Отметим, что канадцы люди очень сообразительные. Ранее один из них показал, какая пленка на окна поможет избавиться от сквозняков.