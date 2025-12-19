Мыльные пятна исчезают за минуты: иностранец дал неожиданный лайфхак для уборки душевой кабины

Как быстро очистить душевую кабину без агрессивной химии и с приятным запахом

Уборка может стать проще при применении для очистки душевой кабины салфеток для сушилки. Основное предназначение салфеток – снимать статическое электричество с вещей во время сушки.

Лайфхака поделились пользователи Reddit. Они подчеркивают – для этого подойдет даже использованная салфетка для сушилки. Ее нужно немного смочить и протирать дверцу душевой кабины. Это поможет избавиться от мыльных пятен из них. После этого дверцу споласкивают чистой водой и насухо вытирают. Попробовавшие лайфхак пользователи делятся, что это не только работает, но и улучшает запах.

Салфетки для сушилки

Салфетки для сушилки не столь распространены в Украине. Это небольшие, сделанные из полиэстера или целлюлозы салфетки, которые бросают в сушилку вместе с мокрой одеждой, чтобы уменьшить статическое электричество, смягчить ткань и добавить свежий аромат. В их составе есть редкие смягчители, которые при сушке переносятся на одежду.

Интересно, что их обычно не используют с одеждой из микрофибры или спортивной одеждой, ведь они уменьшают поглощение/отвод влаги. В Украине салфетки стоят не дорого – 220 грн за 34 штуки.

Салфетки для сушилки

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему губки для мытья посуды имеют разные цвета. Их специализация зависит от этого.