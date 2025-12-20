Не потребуется ни сода, ни уксус: американка показала, как убрать затхлый запах из "стиралки" (видео)

Женщина уверяет, что этот способ более экологичный

Стиральная машина прослужит долгие годы, если за ней регулярно и правильно ухаживать. Особенно важно вовремя избавляться от плесени и неприятного запаха, ведь именно они сокращают срок службы техники и могут испортить одежду.

В TikTok американка поделилась лайфхаком, как сделать так, чтобы из "стиралки" всегда приятно пахло. Для это потребуется всего два средства.

Как убрать неприятный запах из стиральной машинки

Освежить стиральную машину можно не только уксусом и содой. Американка показала простой и неожиданный способ, который помогает избавиться от плесени и затхлого запаха буквально сразу.

По словам женщины, достаточно взять обычный лимон и немного зубной пасты. Лимон разрежьте пополам, удалите косточки и на срез каждой половинки нанесите небольшое количество зубной пасты. Далее бросьте лимон в барабан стиральной машинки и запустите короткий цикл стирки без одежды.

Автор ролика утверждает, что после одного такого запуска неприятный запах исчезает, а внутри машинки остается свежий аромат, "как в SPA".

Отметим, что лимонная кислота помогает расщеплять налет и устранять запахи, а зубная паста содержит очищающие и антибактериальные вещества, которые нейтрализуют бактерии и грибок.

Пользователи в комментариях признались, что регулярно сталкиваются с проблемой неприятного запаха, особенно если забывают белье в барабане. Но одни пользователи пишут, что лучше все же использовать специальные для этого средства, а не странные лайфхаки, а другие отметили эффективность такого способа.

