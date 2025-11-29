Ваша машинка может разлететься на части. Американцы не кладут это в "стиралку"

Вы попрощаетесь с техникой, если засунете в барабан эти вещи

В стиральную машину помещают как одежду, так и обувь. Тем не менее существуют вещи, которые категорически нельзя стирать таким способом — это может привести к серьезной поломке техники, а сама вещь при этом тоже может пострадать.

Современные стиральные машины способны развивать до 1200 оборотов в минуту при отжиме, создавая сильную центробежную силу. Если в барабане окажутся тяжелые вещи, техника может буквально развалиться на части.

Что нельзя стирать в машинке

Опытные американцы поделились своими предостережениями насчет стирки в машинке в соцсети Quora. Особенно пользователи предупреждают насчет ковриков, которые хорошо впитывают воду и значительно увеличиваются в весе, часто превышая допустимую нагрузку.

Если у коврика резиновое основание, оно может разрушиться при стирке, что приведет к засорению сливного насоса, двигателя и сливной системы. Кроме того, засорить насос способны коврики с длинным ворсом.

Фото: freepik

Кроме того, американцы перечислили несколько вещей, которе совать в барабан лучше не стоит:

Одежда, загрязненная бензином или взрывоопасными растворителями . Эти вещества останутся на одежде после стирки и станут особенно опасными в сушилке.

или . Эти вещества останутся на одежде после стирки и станут особенно опасными в сушилке. Шерсть, шелк и т.д. Проверяйте этикетки. Некоторые красители сильно выцветают. Никогда не стирайте темные пастельные цвета с белыми или светлыми.

Подушки , поскольку в итоге у вас получится бесполезная комковатая масса, которая никогда не восстановит свою форму.

, поскольку в итоге у вас получится бесполезная комковатая масса, которая никогда не восстановит свою форму. Новые банные полотенца с черной одеждой. После стирки она вся будет в ворсе, от которого будет трудно избавиться.

Коврики в зимний период особенно актуальны для утепления домов. Ранее "Телеграф" писал, какую пользу приносит ковер в морозы.