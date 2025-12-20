Не знадобиться ні сода, ні оцет: американка показала, як прибрати затхлий запах з "пралки" (відео)

Жінка запевняє, що цей спосіб більш екологічний

Пральна машина прослужить довгі роки, якщо за нею регулярно і правильно доглядати. Особливо важливо вчасно позбавлятися плісняви та неприємного запаху, адже саме вони скорочують термін служби техніки та можуть зіпсувати одяг.

У TikTok американка поділилася лайфхаком, як зробити так, щоб зі "пралки" завжди приємно пахло. Для цього потрібно всього два засоби.

Як прибрати неприємний запах з пральної машинки

Освіжити пральну машину можна не лише оцтом та содою. Американка показала простий і несподіваний спосіб, який допомагає позбутися плісняви та затхлого запаху буквально відразу.

За словами жінки, достатньо взяти звичайний лимон та трохи зубної пасти. Лимон розріжте навпіл, видаліть кісточки й на зріз кожної половинки нанесіть невелику кількість зубної пасти. Далі киньте лимон у барабан пральної машинки та запустіть короткий цикл прання без одягу.

Авторка ролика стверджує, що після такого запуску неприємний запах зникає, а всередині машинки залишається свіжий аромат, "як у SPA".

Зазначимо, що лимонна кислота допомагає розщеплювати наліт та усувати запахи, а зубна паста містить очищувальні та антибактеріальні речовини, які нейтралізують бактерії та грибок.

Користувачі в коментарях зізналися, що регулярно стикаються із проблемою неприємного запаху, особливо якщо забувають білизну в барабані. Але одні користувачі пишуть, що краще все ж таки використовувати спеціальні для цього засоби, а не дивні лайфхаки, а інші відзначили ефективність такого способу.

