Не знадобиться ні сода, ні оцет: американка показала, як прибрати затхлий запах з "пралки" (відео)
Жінка запевняє, що цей спосіб більш екологічний
Пральна машина прослужить довгі роки, якщо за нею регулярно і правильно доглядати. Особливо важливо вчасно позбавлятися плісняви та неприємного запаху, адже саме вони скорочують термін служби техніки та можуть зіпсувати одяг.
У TikTok американка поділилася лайфхаком, як зробити так, щоб зі "пралки" завжди приємно пахло. Для цього потрібно всього два засоби.
Як прибрати неприємний запах з пральної машинки
Освіжити пральну машину можна не лише оцтом та содою. Американка показала простий і несподіваний спосіб, який допомагає позбутися плісняви та затхлого запаху буквально відразу.
За словами жінки, достатньо взяти звичайний лимон та трохи зубної пасти. Лимон розріжте навпіл, видаліть кісточки й на зріз кожної половинки нанесіть невелику кількість зубної пасти. Далі киньте лимон у барабан пральної машинки та запустіть короткий цикл прання без одягу.
Авторка ролика стверджує, що після такого запуску неприємний запах зникає, а всередині машинки залишається свіжий аромат, "як у SPA".
Зазначимо, що лимонна кислота допомагає розщеплювати наліт та усувати запахи, а зубна паста містить очищувальні та антибактеріальні речовини, які нейтралізують бактерії та грибок.
Користувачі в коментарях зізналися, що регулярно стикаються із проблемою неприємного запаху, особливо якщо забувають білизну в барабані. Але одні користувачі пишуть, що краще все ж таки використовувати спеціальні для цього засоби, а не дивні лайфхаки, а інші відзначили ефективність такого способу.
