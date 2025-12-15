Просто бросьте это средство в стиральную машину: как убрать запах сырости с полотенец (видео)

Этот дешевый продукт поможет с неприятной проблемой

Даже после стирки полотенца иногда остаются влажными и с неприятным запахом. Многие люди сталкиваются с этой проблемой ежедневно, и не всегда известно, как от нее избавиться.

Оказывается, есть простой и доступный способ решить эту проблему с помощью простого средства, которое найдется на кухне, как рассказала блогерша "mariia_maksymenko" в ТикТок. С его помощью можно нейтрализовать запахи и сделать полотенца свежими и мягкими без использования агрессивной химии.

Для этого достаточно добавить несколько столовых ложек соды непосредственно в барабан стиральной машины вместе с полотенцами во время стирки. Сода эффективно нейтрализует запахи.

Существуют и другие способы избавиться от неприятного запаха влаги, даже когда полотенца уже высохли. Для этого также можно использовать пищевую соду или уксус. Полотенца придется предварительно замочить, а затем повторно постирать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать неприятный запах в шкафу с одеждой. Простой лайфхак с рисом поможет поглотить избыток влаги и запахи, а несколько капель эфирного масла придадут приятный аромат.