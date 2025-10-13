Включите эту функцию и счета за коммуналку сократятся: простой способ сэкономить на стирке

Использование стиральной машины обойдется гораздо дешевле, если вы начнете использовать эти хитрости

Стиральная машина значительно облегчает повседневную жизнь, поскольку позволяет не тратить время и силы на очистку одежды. Но одновременно использование этого бытового прибора увеличивает расход воды и электроэнергии. К счастью, есть способы сократить счета за электричество и воду, не отказываясь при этом от частой стирки. О них мы и расскажем.

Как сократить расходы на стирку

Самый эффективный способ экономии — стирка при низких температурах (30–40 °C или даже холодная стирка). Большинство энергии, потребляемой стиральной машиной, идет на нагрев воды, поэтому стирка в холодной воде значительно снижает энергопотребление. Кроме того, современные моющие средства разработаны так, чтобы эффективно работать даже при низких температурах.

Используйте режим Eco или Energy Saver. Он есть у большинства современных моделей машин. Этот режим хоть и стирает дольше, но одновременно использует меньше воды и электроэнергии. Это идеальный вариант для повседневной стирки вещей, не требующих глубокой очистки.

Эко-режим в среднем помогает на 38% меньше потреблять электроэнергию и на 33% сократить использование воды по сравнению с другими режимами стирки, отмечает ТОР.

Краткий цикл (Quick Wash) – еще один способ сэкономить, если белье не слишком загрязнено. Он тратит меньше времени, воды и электричества, но подходит только для небольших объемов стирки.

Для максимальной экономии важно загружать стиральную машину полностью, но не перегружать ее. Полная загрузка позволяет использовать воду и электричество максимально эффективно, тогда как полупустая машина тратит те же ресурсы, но стирает меньше белья.

Некоторые стиральные машины позволяют установить таймер для стирки в ночное время или в часы, когда электроэнергия дешевле. Эта функция полезна при использовании двухфазного счетчика.

