Любовный гороскоп на 2026 год: кого из знаков Зодиака ждет новая любовь, а кого свадьба

Для некоторых 2026 год станет особенным

Совсем скоро украинцы будут отмечать Новый 2026 год. Для некоторых он будет особенно успешным и счастливым, особенно на любовном фронте. Как оказалось, в списке счастливчиков, которым повезет в любви три знака Зодиака — это Овны, Раки и Львы.

"Телеграф" рассказывает, что ждет эти знаки Зодиака в новом 2026 году и к чему им нужно приготовиться.

В новом 2026 году Овны, Раки и Львы могут рассчитывать на любовные успехи, романтику, а некоторые даже на женитьбу. Об этом пишет Cafe Astrology.

Овен

Для Овнов 2026 год подарит яркий новый роман с приключениями, романтикой и даже адреналином. Вам удасться отказаться от полного контроля над своими отношениями и найти гармонию с любимым человеком. Отношения будут развиваться стремительно, и к концу года могут даже закончится предложением или свадьбой.

Рак

В 2026 году у Раков начнется "белая полоса" на любовном фронте. Вы наконец-то обретете эмоциональную стабильность в своих отношениях, а возможно и заведете новые. Вас ждут судьбоносные встречи, которые могут перерасти в крепкие и продолжительные отношения. Если сейчас вы влюблены, то есть шансы, что ваш союз с родной душой окрепнет. А если одиноки, то в новом году сможете встретить свою настоящую любовь.

Лев

Новый 2026 год приготовил Львам много романтики и нежности, к которой вы так стремились в последнее время. Некоторым, вероятно, придется разорвать старые отношения, в которых вы не чувствуете нужно поддержки. Однако это приведет к новой любви, для которой освободится место в вашем сердце. Не бойтесь отпускать, чтобы не упустить шанс на те отношения, которых вы заслуживаете.

