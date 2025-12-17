Придется "затянуть пояса": этим трем знакам Зодиака не повезет с деньгами в 2026 году

Для некоторых людей по гороскопу придется жить более экономно

Скоро украинцы будут отмечать Новый 2026 год. Для некоторых он будет особенно успешным и счастливым, а у других могут возникнуть проблемы. Как оказалось, в списке тех, кому не повезет с деньгами, три знака Зодиака — это Овны, Раки и Рыбы.

"Телеграф" рассказывает, что ждет эти знаков Зодиака в новом 2026 году и к чему нужно быть готовыми.

В новом 2026 году Овны, Раки и Рыбы могут столкнуться с финансовыми трудностями и им придется "затянуть пояса". Об этом пишет Cafe Astrology.

Овен

Для Овнов новый год станет временем неоднозначных решений и финансовой неопределенности. С одной стороны появится возможность для дополнительных заработков, а с другой — возникнут незапланированные траты. Также есть риск импульсивных покупок, которые повлияют на общее денежное положение. Если не научитесь планировать бюджет, к середине года можете столкнуться с нехваткой средств на базовые нужды.

Рак

У Раков начало года может быть омрачено поспешными решениями, которые приведут к потере денег. Вам будет казаться, что ваши усилия не дают результата. Возможны непредвиденные расходы, связанные с домом или семьей. Однако во второй половине года ситуация выровняется и появится шанс улучшить свое материальное положение.

Рыбы

Рыбы в новом году могут столкнуться с неумением вовремя сказать "нет" и излишним расходам на отдых и удовольствия. В середине года вас ждет "финансовое отрезвление", которое заставит задуматься о своих доходах и тратах, это, несомненно, пойдет на пользу. К концу года вы сможете стабилизировать финансовую ситуацию и даже начать накапливать "подушку безопасности".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три знака Зодиака встретят любовь в декабре. Вам точно будет весело и романтично.