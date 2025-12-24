Вау-эффект гарантирован: просто разбросай по снегу это удобрение на огороде

В ожидании весны можно уже сейчас рассыпать по снегу эти удобрения, чтобы получить весной вау-эффект. Зима — наилучшее время для этих подкормок.

Для опытных садоводов-огородников даже зима — не время, чтобы прохлаждаться. Если в зимние месяцы подкармливать землю определенными удобрениями, то именно к весне полезные компоненты достигнут зоны корней и окажутся в наиболее доступном состоянии для растений.

Почему именно зимой?

Снег, а в перспективе — талая вода, это волшебное средство доставки удобрений к корневой системе. Фосфор, кальций, калий, так необходимые вашим растениям, нуждаются во влажной среде и достаточном времени для растворения и перехода в доступную форму. Десяток недель до весеннего пробуждения — это именно тот срок, за который полезные макро- и микроэлементы с помощью талой воды уходят на глубину и достигают корней.

Плюс такой подкормки еще и в том, что разбрасывая по белому снегу удобрения, можно более точно контролировать равномерность внесения.

Итак, лучшие зимние удобрения:

Древесная зола, полученная от топки котлов и печей. В золе имеется практически весь спектр полезных веществ. Расход: 250-500 г на метр квадратный в зависимости от типа вашей почвы (на кислых почвах можно максимальную дозировку). Калий в виде сульфата калия или калимагнезии. Потребуется 20-30 грамм на квадратный метр. Суперфосфат: 20 грамм на квадратный метр. Органика в виде компоста, перегноя или костной муки. Это "добро" рассыпается тонким слоем вокруг плодовых деревьев, кустов винограда и малины, по будущим грядкам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит выбрасывать яичную скорлупу — она очень полезна в саду и на огороде.