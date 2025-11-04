Не выкидывайте яичную скорлупу — это ценное и простое удобрение
Сэкономить на дорогих удобрениях можно легко и просто. Достаточно не выбрасывать некоторые отходы в мусор. К примеру, яичная скорлупа — мощный источник кальция.
Яйца — это не только источник ценного и доступного белка, который так ценят сторонники здорового образа жизни. После употребления яиц остается скорлупа, которая ценится на огороде.
Кальций крайне важен для растений:
- кальций укрепляет стенки сосудов
- улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие
- повышает сопротивляемость растений к болезням, в частности при дефиците кальция на томатах активно развивается верхушечная гниль, а на яблонях — парша и прочие дефективные моменты.
В качестве кальциевого удобрения эксперты советуют покупать кальциевую селитру, доломитовую муку. хелаты кальция или комплексные составы. Но все они стоят достаточно дорого, тогда как яичную скорлупу принято просто выбрасывать в мусор.
Между тем, скорлупа от яиц содержит в себе не только кальций, но и целый ряд полезных микроэлементов, причем в природном естественном сочетании, наиболее благоприятном для растений.
Как применять скорлупу на огороде:
- Собранную яичную скорлупу слегка измельчают и в сухом виде равномерно разбрасывают по грядкам. Особенно там, где будет расти капуста, картофель, помидоры и сладкий перец, фасоль и тыква.
- Скорлупу измельчают и заливают кипятком, настаивать 2-3 недели. Затем разбавить водой и поливать под корень любые культуры.
- Яичную скорлупу можно на постоянной основе добавлять в компост, в жидкие травяные настои, и использовать по назначению.
Яичная скорлупа и домашние растения:
Для домашних растений: скорлупу 1- 2 яиц залить водой в двухлитровой бутылке. Использовать для полива, регулярно доливая свежую воду в эту же емкость. Эффект не заставит себя ждать!
