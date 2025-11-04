Не выкидывайте яичную скорлупу — это ценное и простое удобрение

Сэкономить на дорогих удобрениях можно легко и просто. Достаточно не выбрасывать некоторые отходы в мусор. К примеру, яичная скорлупа — мощный источник кальция.

Яйца — это не только источник ценного и доступного белка, который так ценят сторонники здорового образа жизни. После употребления яиц остается скорлупа, которая ценится на огороде.

Кальций крайне важен для растений:

кальций укрепляет стенки сосудов

улучшает структуру почвы и повышает ее плодородие

повышает сопротивляемость растений к болезням, в частности при дефиците кальция на томатах активно развивается верхушечная гниль, а на яблонях — парша и прочие дефективные моменты.

В качестве кальциевого удобрения эксперты советуют покупать кальциевую селитру, доломитовую муку. хелаты кальция или комплексные составы. Но все они стоят достаточно дорого, тогда как яичную скорлупу принято просто выбрасывать в мусор.

Между тем, скорлупа от яиц содержит в себе не только кальций, но и целый ряд полезных микроэлементов, причем в природном естественном сочетании, наиболее благоприятном для растений.

Как применять скорлупу на огороде:

Собранную яичную скорлупу слегка измельчают и в сухом виде равномерно разбрасывают по грядкам. Особенно там, где будет расти капуста, картофель, помидоры и сладкий перец, фасоль и тыква.

Скорлупу измельчают и заливают кипятком, настаивать 2-3 недели. Затем разбавить водой и поливать под корень любые культуры.

Яичную скорлупу можно на постоянной основе добавлять в компост, в жидкие травяные настои, и использовать по назначению.

Яичная скорлупа и домашние растения:

Для домашних растений: скорлупу 1- 2 яиц залить водой в двухлитровой бутылке. Использовать для полива, регулярно доливая свежую воду в эту же емкость. Эффект не заставит себя ждать!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про 3 дешевых средства, которые помогут защитить почву от вредителей.