Вау-ефект гарантований: просто розкидай по снігу це добриво на городі

Очікуючи на весну, можна вже зараз розсипати по снігу ці добрива, щоб отримати навесні вау-ефект. Зима — найкращий час для цих підживлень.

Для досвідчених садівників-городників навіть зима – не час, щоб прохолоджуватись. Якщо в зимові місяці підгодовувати землю певними добривами, то саме навесні корисні компоненти досягнуть зони коренів і опиняться в найбільш доступному стані для рослин.

Чому саме взимку?

Сніг, а в перспективі тала вода, це чудовий засіб доставки добрив до кореневої системи. Фосфор, кальцій, калій, так необхідні вашим рослинам, потребують вологого середовища та достатнього часу для розчинення та переходу в доступну форму. Десяток тижнів до весняного пробудження — це саме той термін, за який корисні макро- та мікроелементи за допомогою талої води йдуть на глибину і досягають коріння.

Плюс такого підживлення ще й у тому, що розкидаючи по білому снігу добрива, можна точніше контролювати рівномірність внесення.

Отже, найкращі зимові добрива:

Деревна зола, отримана від топки котлів та печей. У золі є майже весь спектр корисних речовин. Витрата: 250-500 г на метр квадратний залежно від типу вашого ґрунту (на кислих ґрунтах можна максимальне дозування). Калій у вигляді сульфату калію або калімагнезії. Потрібно 20-30 грамів на квадратний метр. Суперфосфат: 20 грам на квадратний метр. Органіка у вигляді компосту, перегною або кісткового борошна. Це "добро" розсипається тонким шаром навколо плодових дерев, кущів винограду та малини, по майбутніми грядкам.

