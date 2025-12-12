Не удобряйте этим грунт, чтобы редиска не горчила

Горечь у редиски может быть вызвана удобрениями. Некоторые корнеплоды становятся более горькими, стоит только переусердствовать

Некоторые удобрения могут сыграть с вами в злую шутку: огородник старается сделать почву более плодородной, насытить ее полезными микроэлементами, но получается наоборот. Это обидно, не правда ли?

Перед тем как щедрой рукой рассыпать по грунту минеральные удобрения, целесообразно сделать лабораторный анализ почвы. Но поскольку эта услуга доступна на всем в силу самых разных обстоятельств, есть смысл заранее узнать, что любит или не любит та же редиска.

Важно: Проблемой для вкуса корнеплодов может стать слишком высокое содержание серы.

Доступная для усвоения сера является строительным материалом для глюкозинолатов, которые и придают некоторым овощам характерный острый и даже горький вкус. Если при этом имеет место еще и абиотичный стресс (длительная засуха, например), растение в защитной реакции будет стремиться накопить эти вещества, что и приводит к появлению заметной и даже чрезмерной горечи во вкусе.

Под культуры, для которых острота и горечь являются нежелательными, сера и сульфаты вносятся крайне осторожно. Речь идет про дайкон, редис, сладкий лук, брюссельскую капусту, эндивий и слабоострый перец.

