Теперь не российская дата: в Украине 7 января будут отмечать новый праздник

Указ вступит в силу сразу после обнародования

В Украине на официальном уровне появится новый профессиональный праздник — День программиста. Его ежегодно будут отмечать 7 января. Соответствующее решение 24 декабря согласовал Кабинет Министров, поддержав указ президента Владимира Зеленского.

Что следует знать

Теперь 7 января в Украине будет отмечаться профессиональный праздник День программиста

Новая дата заменит неофициальное празднование в сентябре, российского происхождения

Выбранный день совпадает с Международным днем программиста

После официального обнародования указ сразу вступит в силу без переходных периодов. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Указ о Дне программиста. Фото: Telegram-канал Алексея Гончаренко

В тексте решения отмечается, что государство, таким образом, признает роль ИТ-специалистов в развитии цифровой экономики, систем кибербезопасности, оборонной сферы и технологической устойчивости страны. Фактически речь идет о профессии, давно работающей не только на рынок, но и на безопасность государства.

Почему выбрали именно 7 января

Ранее в Украине День программиста не имел официального статуса, а сами айтишники отмечали его в разные даты. Самыми распространенными были 7 января – Международный день программиста, введенный в 2007 году, а также 256-й день года – 12 или 13 сентября в зависимости от года.

Однако сентябрьская дата имеет российское происхождение, поэтому после начала полномасштабного вторжения украинское ИТ-сообщество постепенно отказалось от него, и все же выбирало для празднования международную дату. Теперь этот выбор был закреплен на государственном уровне.

Следовательно, 7 января официально становится днем людей, которые создают код, цифровые сервисы и держат киберфронт Украины. И теперь уже с полным правом на официальные поздравления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы будут праздновать Пасху в 2026 году. Мы назвали точную дату.