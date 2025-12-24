Тепер не російська дата: в Україні 7 січня відзначатимуть нове свято

Указ набуде чинності відразу після оприлюднення

В Україні на офіційному рівні з’явиться нове професійне свято — День програміста. Його щороку відзначатимуть 7 січня. Відповідне рішення 24 грудня погодив Кабінет Міністрів, підтримавши указ президента Володимира Зеленського.

Що варто знати

Тепер 7 січня в Україні відзначатиметься професійне свято День програміста

Нова дата замінить неофіційне святкування у вересні, яке має російське походження

Обраний день збігається з Міжнародним днем програміста

Після офіційного оприлюднення указ одразу набуде чинності — без перехідних періодів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Указ про День програміста. Фото: Telegram-канал Олексія Гончаренка

У тексті рішення наголошується, що держава таким чином визнає роль ІТ-фахівців у розвитку цифрової економіки, систем кібербезпеки, оборонної сфери та технологічної стійкості країни. Фактично йдеться про професію, яка давно працює не лише на ринок, а й на безпеку держави.

Чому обрали саме 7 січня

Раніше в Україні День програміста не мав офіційного статусу, а самі айтішники відзначали його у різні дати. Найпоширенішими були 7 січня — Міжнародний день програміста, запроваджений у 2007 році, а також 256-й день року — 12 або 13 вересня залежно від року.

Однак вереснева дата має російське походження, тому після початку повномасштабного товргнення українська ІТ-спільнота поступово відмовилася від неї, і все ж обирала для святкування міжнародну дату. Тепер цей вибір закріпили на державному рівні.

Відтак 7 січня офіційно стає днем людей, які створюють код, цифрові сервіси та тримають кіберфронт України. І тепер — уже з повним правом на офіційні привітання.

