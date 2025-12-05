Когда украинцы будут праздновать Пасху в 2026 году: называем точную дату

Католики Пасху будут отмечать на неделю раньше, чем православные

Пасха — один из важнейших церковных праздников, символизирующий воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. Его дата меняется каждый год и зависит от лунного цикла и весеннего равноденствия.

"Телеграф" решил рассказать, когда украинцы будут праздновать Пасху в 2026 году. Также мы узнали, совпадает ли эта дата с католической Пасхой.

Когда Пасха 2026 в Украине

В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь. И согласно ему, в следующем году Светлое Христово Воскресение украинцы будут отмечать в воскресенье, 12 апреля.

Когда Пасха 2026 в Украине

Но важно помнить, что дата большого праздника зависит от лунного цикла, а не от "нового" или "старого" стиля: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия (условно 21 марта).

Православный церковный календарь на 2026 год

Православные и католики для расчета используют разные пасхалии, поэтому даты могут отличаться. Но в 2025 году произошло редкое совпадение, поскольку и православные, и католики праздновали Светлое Христово Воскресение в один день — 20 апреля.

Что касается 2026 года, католики будут праздновать Пасху 5 апреля, а прихожане ПЦУ и УПЦ — 12 апреля, на неделю позже.

"Телеграф" писал ранее, какие праздники украинцы будут отмечать в декабре 2025. Запомните эти памятные даты.