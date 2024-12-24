Укр

Отмечаем Святой вечер 2024: лучшие поздравления в картинках

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Картинки со Святым вечером 2024
Картинки со Святым вечером 2024. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сегодня – важный день для христиан по всему миру

Традиционно перед Рождеством верующие отмечают Святой вечер. В этот момент христиане ожидают рождения Иисуса Христа, которое по новому церковному стилю происходит 24 декабря.

Вечер перед Рождеством особенно важен для украинцев, ведь символизирует ожидания рождения Иисуса Христа. Его отмечают в канун Рождества. Хозяйки и хозяева активно готовят постные блюда на стол к Святому вечеру. Так, должна быть кутья, борщ, вареники, голубцы, компот, хлеб, рыба. В этот день мясо строго запрещено.

Верующие садятся за стол только после появления первой звезды на небе. Также христиане молятся перед ужином и колядуют.

В Святой вечер нельзя работать на земле, выполнять тяжелую физическую работу, идти на охоту. Также не стоит выяснять отношения со своим окружением, завидовать, наговаривать на кого-нибудь, врать.

Вечер в канун Рождества следует проводить с родными, самому не рекомендуется. Ибо это может привлечь в вашу жизнь одиночество, тоску. Также на праздник одеваются красивые вещи светлых или ярких оттенков.

"Телеграф" подготовил к Святому вечеру красивые картинки и открытки. Это хороший способ поздравить родных и близких с большим религиозным событием.

Картинки и открытки со Святым вечером 2024

Открытка со Святым Вечером 2024
Поздравление со Святым вечером
Со Святым вечером 2024
Со Святым вечером
Святой вечер 2024
Поздравляю со Святым вечером
Со Святым вечером 2024

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем следует встречать год Зеленой Деревянной Змеи. Подготовили для вас актуальные и интересные образы, в которых вы будете выглядеть красиво.

Теги:
#Картинки #Открытки #Святой вечер