Отмечаем Святой вечер 2024: лучшие поздравления в картинках

Сегодня – важный день для христиан по всему миру

Традиционно перед Рождеством верующие отмечают Святой вечер. В этот момент христиане ожидают рождения Иисуса Христа, которое по новому церковному стилю происходит 24 декабря.

Вечер перед Рождеством особенно важен для украинцев, ведь символизирует ожидания рождения Иисуса Христа. Его отмечают в канун Рождества. Хозяйки и хозяева активно готовят постные блюда на стол к Святому вечеру. Так, должна быть кутья, борщ, вареники, голубцы, компот, хлеб, рыба. В этот день мясо строго запрещено.

Верующие садятся за стол только после появления первой звезды на небе. Также христиане молятся перед ужином и колядуют.

В Святой вечер нельзя работать на земле, выполнять тяжелую физическую работу, идти на охоту. Также не стоит выяснять отношения со своим окружением, завидовать, наговаривать на кого-нибудь, врать.

Вечер в канун Рождества следует проводить с родными, самому не рекомендуется. Ибо это может привлечь в вашу жизнь одиночество, тоску. Также на праздник одеваются красивые вещи светлых или ярких оттенков.

"Телеграф" подготовил к Святому вечеру красивые картинки и открытки. Это хороший способ поздравить родных и близких с большим религиозным событием.

Картинки и открытки со Святым вечером 2024

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