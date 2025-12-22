Путин снова "подрос": президент РФ пришел на встречу в особой обуви (видео)

Такие туфли уже получили собственное прозвище

Владимир Путин снова надел туфли на толстом каблуке, очевидно, чтобы казаться выше. Последние видео с российским президентом из Эрмитажа показывают, что на встречу с главами стран СНГ он выбрал особую обувь.

Вероятно, высшие каблуки придают ему уверенность рядом с премьером Армении, президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Особые каблуки, которые придают невысокому Путину (рост оценивают от 152 до 168 см) до 10 сантиметров в росте, отличаются особым изгибом подошвы. Он настолько часто их обувает, что эта обувь имеет собственное прозвище "пынеходы".

Правда, носит он их не всегда. К примеру, на прямой линии с российским президентом 19 декабря, проходку Путина к столу показали буквально несколько секунд. Однако видно — обувь нормальная.

Скриншот с видео

Отметим, что на этом мероприятии Путину не приходилось долго стоять рядом с другими людьми — он сидел за столом, где не видно его ног. При этом Путина снимали с выгодных ракурсов.

Скриншот с видео прямой линии

Кадр по видео прямой трансляции

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин и его окружение могут создавать иллюзию того, что президент все еще здоров. Об этом также может свидетельствовать седина, которая так внезапно появляется у российского президента, что снова начинают говорить о двойниках.