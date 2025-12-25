Видела застройку Хмельницкого: как раньше называлась самая длинная улица города (фото)

Свое окончательное имя семикилометровая улица получила в год провозглашения Независимости Украины

Каменецкая — одна из старейших и важнейших улиц Хмельницкого, и за свою долгую жизнь она неоднократно меняла название. По ней ходили цари, фельдмаршалы, а старые дома хранят истории заезжих путешественников и художников прошлого.

Эта улица существует со времени основания поселения Плоскиров, из которого вырос город Хмельницкий. "Телеграф" написал ее короткую историю переименования.

Улица Каменецкая: скрывающая сердце Хмельницкого

Улица Каменецкая — одна из главных транспортных артерий Хмельницкого. Она тянется от берегов Южного Буга до южной окраины города, микрорайона Ружична. Это самая длинная улица города, ее протяженность почти 7 километров.

В свое время здесь проходила дорога из Каменца-Подольского на Волынь. Именно в районе Проскурова она пересекала Южный Буг. Часть этой дороги впоследствии стала городской улицей, а на месте переправы построили плотину и мост.

На плане города 1800 года Каменецкая обозначена как "Почтовая дорога на Каменец". Со второй половины XIX века она уже имела современное название. В период с 1925 по 1991 годы улицу переименовали в честь Михаила Фрунзе, а с 1991 года ей вернули историческое название.

Краткая история

Вблизи реки, на перекрестке Каменецкой и Староместской улиц, ранее располагались еврейские кварталы с одноэтажной застройкой. Почти 300 лет назад здесь работал заездной двор, где останавливались все путешественники, потому что другого в городе не было. В августе 1711 года здесь ночевал московский царь Петр I, а в ноябре 1769 года — фельдмаршал Петр Румянцев-Задунайский.

Недалеко от этого места родился и провел детские годы художник Георгий Верейский. Дом, в котором он жил, не сохранился. Сейчас на его месте стоит многоэтажка №13.

Еще полвека назад Каменецкая была застроена одно- и двухэтажными домами почти по всей длине — от Буга до железной дороги. Сегодня сохранилась лишь небольшая часть этой старой застройки конца XIX — начала XX века.

В 1960-х годах улицу полностью перестроили. Старые дома снесли, вместо них построили пятиэтажные жилые дома, заасфальтировали и установили новые фонари. Тогда же сформировалась площадь на пересечении с улицей Гагарина, где сейчас стоит памятник Богдану Хмельницкому и здание областной филармонии.

Здание областной филармонии

Раньше на этом месте была Конная площадь, где в ярмарочные дни продавали лошадей и повозки. В начале XX века ее застроили, а в 1960 году старые дома снесли и построили театр имени Петровского. В 1982 году театр переехал, а здание заняла филармония.

С XVIII века на перекрестке Каменецкой и Подольской сходились две главные почтовые дороги — на Летичев и Каменец-Подольский. В XIX веке они стали центральными городскими улицами. Здесь размещались церковь, базар, тюрьма и казначейство.

Архитектура улицы

На Каменецкой сохранились отдельные исторические здания, в частности дома купцов Эпштейна, Гринбергов и Юарсука, а также бывший "тюремный замок", ныне СИЗО №29. Тюрьма на этой улице существует более 200 лет.

Жилой дом купца Эпштейна

СИЗО №29

На улице расположены медицинские учреждения, учебные заведения, предприятия и жилые кварталы. Среди них — детская больница, стоматологическая поликлиника, кооперативный институт, торгово-экономический колледж, экономический университет, трикотажная фабрика и завод строительных материалов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об истории переименования улицы, с которой началась Одесса.