Улица, с которой началась Одесса: как меняли ее название более 230 лет (фото)

На одной из старейших улиц Одессы стоит самое узнаваемое здание города

Улица Ланжероновская в Одессе всего дважды меняла свое название, и каждое переименование было связано с властью. Хотя она довольно маленькая, но имеет свою историю и легенды, некоторые из которых подтверждены историками.

Улица расположена в историческом центре города. Именно здесь находится один из главных архитектурных символов Одессы — Одесский национальный академический театр оперы и балета, который является старейшим оперным театром Украины. "Телеграф" написал, какие имена она носила с 1794 года.

Где она расположена

Ланжероновская улица расположена в историческом центре Одессы. Она начинается от Ланжероновского спуска, проходит через Биржевую и Театральную площади и заканчивается у перекрестка с Гаванной рядом с входом в Городской сад. Это одна из центральных городских улиц, которая соединяет несколько знаковых локаций.

Какие имена она носила

Улица имеет важное значение для планировки старой Одессы. Именно здесь сосредоточены памятники, которые формировали облик города с первых лет его существования. Ланжероновская сохранила историческую застройку и остается активной частью городской жизни.

Свое название улица получила в 1817 году. Ее назвали в честь одесского градоначальника Луи Александра Андро де Ланжерона, руководившего городом в 1815–1820 годах. Название было дано еще при его жизни.

Луи де Ланжерон имел собственный дом на этой улице. Он располагался по адресу Ланжероновская, 21. Первое письменное упоминание об улице датируется 1817 годом, когда она официально получила свое название.

У современного здания Одесского оперного театра, на перекрестке с улицей Ришельевской, раньше стоял дом герцога де Ришелье. Также на этом же пересечении археологи зафиксировали наличие античного некрополя. Это подтверждает давнюю историю этой части города.

Одесский оперный театр

Существует предположение, что на Ланжероновской работала кофейня Аспаридиса, где праздновали взятие Хаджибея. (Ред. Хаджибея, поселение, которое ранее называлось Коцюбеев — историческое поселение (каменный замок, стоянка для судов и порт со сооружениями), находившееся на юге Украины, на берегу Одесского залива на месте современного города Одессы). По данным историков и краеведов, это здание находилось на улице Греческой.

В советский период, с 1920 по 1991 год, улицу переименовали в честь революционера Ласточкина. После восстановления независимости Украины ей вернули историческое название – Ланжероновская.

Легенды улицы

По данным исследователей, как написали в "Odesa-day", именно с территории современной Ланжероновской началась застройка Одессы. Первое здание города, построенное в 1794 году, принадлежало генералу-поручику Григорию Волконскому, представителю княжеского рода. Эти факты подтверждены историческими источниками и трудами краеведов.

Что посмотреть на улице

На Ланжероновской улице расположен Одесский оперный театр. Это здание имеет статус памятника архитектуры общенационального значения и является одним из самых известных сооружений города. Театр входит в список самых красивых оперных зданий Европы.

Также на улице находятся Археологический музей, бывшее имение графа Ланжерона, дом Навроцкого, Доходный дом Григорьевой и дворец Витта. Во дворце Витта в настоящее время размещается Администрация морских портов Украины.

Одесский археологический музей

Дом Ланжерона

Дом Навроцкого

Доходный дом Григорьевой

Дворец Витта

