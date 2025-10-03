Со времен козаков в Днепре была улица, напоминающая о "русском мире": где она расположена и как теперь называется

Улица Владимира Мономаха — одна из старейших в Днепре

В 2015 году одна из центральных улиц Днепра получила новое имя. С момента основания города в XVIII веке она называлась Московской и в отличие от многих других ни разу не меняла своего названия. Но в условиях российской агрессии было принято решение отказаться от топонима с "признаками подчинения России" и увековечить память киевского князя Владимира Мономаха.

История улицы

Точное время появления улицы неизвестно. Принято считать, что она существовала еще в казацкой Половице, то есть до основания Екатеринослава. Уже на плане 1793 года Московская обозначена с застройкой. Она начиналась от нынешнего проспекта Дмитрия Яворницкого и тянулась к Днепру — нынешней Сичеславской Набережной.

Сегодня к улице Владимира Мономаха примыкают улицы Князя Владимира Великого, Королевы Елизаветы II и Театральный бульвар. Здесь сохранилось немало исторических зданий, каждое из которых хранит особую страницу истории города.

Дом Шишмана на углу улицы Владимира Мономаха и проспекта Яворницкого в Днепре

Какие исторические здания есть на улице Владимира Мономаха

Одно из самых старых и сохранившихся зданий — дом Шишмана. Его построили в 1903–1905 годах как один из первых торгово-деловых центров города. Трехэтажное здание с дополнительным двухэтажным крылом неоднократно меняло назначение. Здесь в разное время размещались городская публичная библиотека, купеческий союз взаимного кредита, магазины, конторы и рестораны. После реконструкции 2011 года здание стало торговым центром Library.

На улице Владимира Мономаха, 6 стоит здание бывшей 3-й женской гимназии имени Нестелевых, которое построили в 1912 году по проекту архитектора Дмитрия Скоробогатова. Сейчас здание используется как офисный центр.

Бывшая женская гимназия Нестелевых в Днепре

А вот уникальный дом со стеклянным шаром, который стоял на углу нынешних проспекта Яворницкого и улицы Мономаха, не сохранился. В построенном в 1913 году здании находилась ювелирная мастерская Бориса Грановского, где можно было приобрести украшения и антикварные часы. В годы Второй мировой войны здание было разрушено, и сегодня на его месте стоит неработающая "Ротонда".

