Из Черной грязи почти в князи: не каждый знает историю этой киевской улицы (фото, видео)

Покровская улица — свидетель истории Киева с XV века

Покровская улица — одна из старейших улиц Киева. Она лежит в сердце Подола — от Андреевской улицы до Контрактовой площади, сохраняя особый исторический шарм и давнюю дугообразную форму, которая дошла до наших дней еще со времен средневекового города.

Первые упоминания о местности, где сейчас проходит Покровская улица, датируются серединой XV века. Тогда она имела совсем не привлекательное название – Черная грязь. Это название возникло не случайно: под склоном горы Киселевки простирались заболоченные земли, в которых били многочисленные источники.

Когда здесь начали застройку возникло понятное название – Гнилая. Весенние воды и дожди затапливали двор, а подвалы домов часто стояли в воде. Несмотря на непростые природные условия, жизнь на Гнилой бушевала. Именно здесь, после предоставленного в XV веке привилегией польского короля, поселилась армянская община. Они построили Успенскую Богородицкую церковь, а впоследствии – церковь Рождества Богородицы, сгоревшую в 1651 году.

В 1685 году на улице появилась Покровская церковь, от которой она получила свое современное название. С тех пор Гнилая постепенно превращалась в Покровскую, а на городских планах XVIII–начале XIX веков ее также обозначали как Рождественскую.

Покровская церковь на Подоле

Покровская улица соединяет улицу Андреевскую и Контрактовую площадь

До большого пожара 1811 года Покровская была одной из главных улиц Подола — застроена преимущественно каменными домами, которые, в отличие от деревянных, выдержали огонь. Именно поэтому сегодня Покровская — одна из немногих киевских улиц, сохранившая свою первобытную, изогнутую линию, напоминая о древнем виде Подола до его перестройки в XIX веке.

Покровская улица на Подоле

Колокольня церкви Николая Доброго

В 1955 году советские власти переименовали Покровскую улицу в честь известного химика — академика Николая Зелинского. Однако в 1990 году историческое название Покровская было восстановлено.

Сегодня Покровская улица — это целый музей под открытым небом. Здесь сохранились уникальные памятники архитектуры, в частности "Дом вдов" 1892 года постройки, женская гимназия и многочисленные жилые и торговые дома начала XIX века.

Дом для вдов на углу Андреевской и Покровской улиц

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме Гнилой в Киеве была Навозная и Быдлогонная улица. Все они – часть исторического наследия столицы.