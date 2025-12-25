Его можно обойти за 15 минут: где в Украине находится "белое и пушистое" село

Численность населения этого населенного пункта — всего 22 человека

В Хмельницкой области есть село, название которого звучит "бело и пушисто" — это Зайчики. Этот населенный пункт может показаться обычной точкой на карте, но имеет особенности и легенды, которые делают его интересным для тех, кто никогда здесь не был.

Что следует знать

Село Зайчики находится на берегу реки Збруч в Хмельницкой области и занимает площадь лишь немногим более одного квадратного километра

Есть несколько версий происхождения названия – от количества диких зайцев до народных символов плодородия

Зайчики — село в Волочисском районе Хмельницкой области, расположенное на левом берегу реки Збруч, примерно в 20 км от райцентра Волочиск. Этот населенный пункт очень компактный — его население составляет около 223 человек, а площадь — 1,22 км.

Откуда произошло название

По легендам и преданиям, название связано не напрямую с животными, а народными представлениями об этой местности. Словом "зайчики" могли называть большое поселение между холмами — "легкое" и "маленькое", как звери, часто появлявшиеся в этой части Подолья. Часто такие названия были в разговорном языке крестьян и закреплялись со временем как официальные.

Село Зайчики. Фото: Википедия

Среди версий происхождения названия народные верования, в которых заяц или кролик символизировал плодородие и весну, особенно во время праздников, как Пасха. Еще одна довольно банальная и неинтересная версия о том, что название села происходит от количества диких зайцев, водившихся поблизости.

К 1950-м годам село было обычным сельским хозяйством. Здесь люди выращивали зерновые, занимались животноводством, садоводством и пчеловодством. В советское время здесь были колхозы.

Известно, что жители Зайчиков принимали участие в Немецко-советской войне, 34 из них погибли. Их фамилии отчеканены на постаменте памятника, который установлен в селе.

