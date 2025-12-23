Все дело в "чудо" источнике? В каком селе Украины живет больше всего близнецов и что о нем известно

С названием села связана романтическая легенда

На Западе Украине, помимо "местных Афин", находится еще "столица близнецов". Речь идет о селе Великая Копаня, которая попала в Книгу рекордов, как населенный пункт с наибольшим количеством близнецов на душу населения.

Это село находится в Виноградовской городской общине Береговского района. "Телеграф" решил больше узнать о нем и его "чудо" источнике.

Великая Копаня — что известно об украинской "столице близнецов"

История села Великая Копаня берет начало с первых поселенцев, которые расчищали леса, чтобы создать плодородные участки для земледелия. Расчистка и выжигание деревьев образовывали территорию, называемую "копань", что со временем и дало имя будущему селу. Первые письменные упоминания о поселении датируются 1430 годом.

Село Великая Копаня

Однако существует и легенда, объясняющая происхождение названия села. По преданию, царская дочь, влюбленная в простого юношу, была вынуждена по приказу отца перекопать огромную гору собственными руками, не использовав никакие инструменты. И девушке это удалось. Вскоре на месте горы образовалась долина, где возникло село, получившее имя Великая Копаня.

Село Великая Копаня называют "столицей близнецов"

Но "изюминка" села состоит в другом. В нем почти каждая вторая семья здесь имеет близнецов. В 2004 году Великая Копаня даже была внесена в Книгу рекордов Украины и с тех пор ее называют "столицей близнецов". Пик рождаемости двойняшек пришелся на 1990-е годы, хотя первые близнецы появились в селе еще в 1941 году.

Близнецы в селе Великая Копаня

Местные жители объясняют этот феномен "чудо" водой из местного источника. За Копанским хребтом геологи нашли подземное озеро, подпитывающее родники села. И говорят, что именно благодаря этой воде женщинам удается забеременеть близнецами.

В селе Великая Копаня есть уникальный источник

Наша вода способствует рождению близнецов. В ней содержится много цинка и селена, влияющих на репродуктивную систему. Даже у животных это заметно: коровы часто рожают телят-близнецов. Бывали годы, когда за один год фиксировалось до десяти таких случаев сельский голова Василий Филипп

По состоянию на 2014 год в селе Великая Копаня насчитывалось 63 пары близнецов, хотя его население не превышает четырех тысяч. Обновленных данных за 2025 год в открытом доступе нет.

Село Великая Копаня попало в Книгу рекордов Украины

"Телеграф" писал ранее, что в Украине есть "носатое" село, где живет меньше людей, чем вмещает лифт. Как оно называется?