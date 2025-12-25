Його можна обійти за 15 хвилин: де в Україні знаходиться "біле і пухнасте" село

Кількість населення цього населеного пункту — лише 22 людини

У Хмельницькій області є село, назва якого звучить "біло і пухнасто" — це Зайчики. Цей населений пункт може здатися звичайною точкою на карті, але він має особливості й легенди, які роблять його цікавим для тих,хто ніколи тут не був.

Що варто знати

Село Зайчики знаходиться на березі річки Збруч у Хмельницькій області та займає площу лише трохи більше одного квадратного кілометра

Є кілька версій походження назви — від кількості диких зайців до народних символів родючості

Зайчики — село в Волочиському районі Хмельницької області, розташоване на лівому березі річки Збруч, приблизно за 20 км від райцентру Волочиськ. Цейнаселений пункт дуже компактний — його населення становить близько 223 осіб, а площа — 1,22 км².

Звідки пішла назва

За легендами та переказами, назва пов'язана не напряму з тваринами, а народними уявленнями про цю місцевість. Словом "зайчики" могли називати навелике поселення між пагорбами — "легке" і "маленьке", як звірі, які часто з'являлися у цій частині Поділля. Часто такі назви були в розмовній мові селян і закріплювалися з часом як офіційні.

Село Зайчики. Фото: Вікіпедія

Серед версій походження назви — народні вірування, у яких заєць або кролик символізував родючість та весну, особливо під час свят, як Великдень. Ще одна досить банальна і нецікава версія про те, що назва села походить від кількості диких зайців, які водилися поблизу.

До 1950-х років селобуло звичайним сільським господарством. Тут люди вирощували зернові, займалися тваринництвом, садівництвом і бджільництвом. За радянських часів тут були колгоспи.

Відомо, що мешканці Зайчиків брали участь у Німецько-радянській війні, 34 з них загинуло. Їхні прізвища викарбувані на постаменті пам'ятника, який встановлений у селі.

