Там живут только мужчины? В Украине есть село, название которого похоже на мем

Это село имеет название, которое трудно забыть

Название этого села звучит так, будто это шутка или мем с карты Украины, но за ней — вполне реальная история Черниговщины с господами, хуторами и медленной сельской жизнью, которое пережило империи, войны и административные реформы. Маленькое, почти камерное, оно теряется среди полей неподалеку от Нежина, однако имеет собственное прошлое.

Что следует знать

Название села Каблуки похоже на то, как называют в народе мужчин, которые подчиняются своей партнерше, однако она никак этого не касается

На самом деле это село когда-то было хутором и возникло еще в 19 веке

Сейчас эта местность привлекает отсутствием промышленности и спокойными видами Черниговщины.

Село Каблуки в Черниговской области расположено в Нежинском районе Черниговщины, в составе Вертиевской сельской общины. Его площадь составляет 0,486 км², а население – 138 человек.

Первое письменное упоминание о Каблуках уходит в середину 19 века. Тогда это был хутор Коблуков в Нежинском уезде Черниговской губернии с несколькими домами и небольшим количеством жителей. Впоследствии поселение получило современное название — Каблуки. По местным преданиям, топоним происходит от фамилии пана Каблука, который имел здесь свое имение. Именно ему, вероятно, благодарны за название края, где люди впоследствии поселились и начали вести хозяйство.

Здесь нет крупных промышленных предприятий или "магнитов" для туристов, однако сохранились простые сельские пейзажи Черниговщины — поля, луга, несколько дворов и тишина, что для многих ныне редкость. Село находится недалеко от Нежина — одного из исторических центров региона, традиционно являвшегося важной частью путей и торговли на Черниговщине.

