Назвали в честь друга Сталина. Какой город почти полвека носил имя советского деятеля
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Возвращения исторического названия добились местные жители
В советское время в Украине многие города носили странные названия. Не исключением стал и Мариуполь, который более 40 лет назывался Жданов.
"Телеграф" расскажет, почему и когда переименовали город и как все же пришли к современному названию. Заметим, что первым известным названием поселения в XVI веке было Домаха.
С 1780 территория современного Мариуполя носила такое же название. Однако это изменилось уже в 1948 году, когда его переименовали в Жданов. Произошло это по решению советской власти, которая таким образом хотела почтить память скончавшегося партийного деятеля.
Интересно, что Андрей Жданов был близким другом одного из самых жестоких лидеров СССР Иосифа Сталина. Он умер в 1948 году, тогда Мариуполь и переименовали. Почему выбрали именно этот город? Здесь все просто, потому что именно в Мариуполе в свое время родился Жданов.
Так, к 1989 году город носил имя партийного деятеля. Однако уже через почти 40 лет во время начала перестройки Мариуполю вернули историческое название, которое существовало с XVIII века.
Интересно, что название Мариуполя вернули по просьбе местных жителей. Впоследствии в городе демонтировали три памятника Жданову и закрыли его мемориальный музей. В 1989 годах в школах города впервые начали преподавать греческий язык.
Для справки
Андрей Жданов – советский государственный и партийный деятель, революционер. Инициатор идеологической кампании, направленной против деятелей науки и культуры, получившей название "ждановщина". Критике и обвинениям с 1947 года и после смерти Жданова подвергались, в том числе, и украинские культурные деятели, в частности, коллективы журналов "Перец" и "Днепр", писатели Максим Рыльский, Александр Довженко, Владимир Сосюра и другие.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает название города Харьков и какое имя он мог иметь.