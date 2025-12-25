Назвали в честь друга Сталина. Какой город почти полвека носил имя советского деятеля

Возвращения исторического названия добились местные жители

В советское время в Украине многие города носили странные названия. Не исключением стал и Мариуполь, который более 40 лет назывался Жданов.

"Телеграф" расскажет, почему и когда переименовали город и как все же пришли к современному названию. Заметим, что первым известным названием поселения в XVI веке было Домаха.

С 1780 территория современного Мариуполя носила такое же название. Однако это изменилось уже в 1948 году, когда его переименовали в Жданов. Произошло это по решению советской власти, которая таким образом хотела почтить память скончавшегося партийного деятеля.

Как раньше выглядел Мариуполь. Источник: Википедия

Интересно, что Андрей Жданов был близким другом одного из самых жестоких лидеров СССР Иосифа Сталина. Он умер в 1948 году, тогда Мариуполь и переименовали. Почему выбрали именно этот город? Здесь все просто, потому что именно в Мариуполе в свое время родился Жданов.

Так, к 1989 году город носил имя партийного деятеля. Однако уже через почти 40 лет во время начала перестройки Мариуполю вернули историческое название, которое существовало с XVIII века.

Мариуполь на старых фото. Источник: Википедия

Интересно, что название Мариуполя вернули по просьбе местных жителей. Впоследствии в городе демонтировали три памятника Жданову и закрыли его мемориальный музей. В 1989 годах в школах города впервые начали преподавать греческий язык.

Для справки

Андрей Жданов – советский государственный и партийный деятель, революционер. Инициатор идеологической кампании, направленной против деятелей науки и культуры, получившей название "ждановщина". Критике и обвинениям с 1947 года и после смерти Жданова подвергались, в том числе, и украинские культурные деятели, в частности, коллективы журналов "Перец" и "Днепр", писатели Максим Рыльский, Александр Довженко, Владимир Сосюра и другие.

Андрей Жданов. Источник: Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает название города Харьков и какое имя он мог иметь.