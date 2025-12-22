Харьков мог иметь совсем другое название. Что скрывает имя известного города Украины (фото)

Существует более 30 версий образования названия

Одним из старейших городов в Украине считается Харьков, но историки до сих пор не пришли к общему мнению относительно происхождения названия города. Так как есть немало версий, в некоторых из которых вообще упоминается совсем другая форма названия.

"Телеграф" расскажет, почему Харьков так называется и поделится самыми популярными теориями. Заметим, что историки выделяют не менее 30 версий происхождения названия города. Некоторые из них склоняются к славянским корням, кто-то ищет подтверждение турским следам.

Харьков мог быть городом Шарукань

Одной из наиболее распространенных теорий происхождения названия города является связь с половецкой столицей — Шаруканем (Харуканем). Некоторые историки считают, что этот город в древности был возле современных Чугуева и Змиева. Исследователи добавляют, что происхождение названия "Шарукань" (Шарук-Ахан/Харук-Ахан/Харукань) может быть связано с протекающей в тех краях рекой Харьков. Именно это название могло дать начало современному Харькову.

Карта Харькова 1787 года

Одноименная река в Харьковской области

По мнению большинства историков, название города Харьков связано с одноименной рекой. В 1654 между реками Лопань и Харьков появилось поселение правобережцев. Два года спустя, в 1656 году, Харьков упоминается в документах как отдельное поселение. В частности, в царском указе Чугуевском воеводе Сухотина говорится о строительстве укрепления в той местности.

Харьков в 1840-е годы

Тогда это было большим поселением, ведь там проживало более 500 человек. Историки считают, что первые люди, которые поселились возле реки Харьков, впоследствии назвали свой хутор.

Легенда о козаке

Одним из самых распространенных обоснований названия Харькова в народе считают легенду о козаке Харьке. Он якобы был проводником первых поселенцев и вдохновил их на название. Однако документального подтверждения этой теории нет.

По этой легенде, козак Харько привел людей в "Дикое поле", позволив спокойно основать поселение. А по другой версии он был пасечником, который сам основал хутор, а местные в его честь назвали поселение.

Памятник основателям Харькова

Интересно, что, несмотря на то, что Харько считается мифической фигурой, в его честь был поставлен памятник как основателю Харькова. Он величает в начале проспекта Науки.

