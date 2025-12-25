Назвали на честь друга Сталіна. Яке місто майже пів століття носило ім’я радянського діяча

Повернення історичної назви домоглись місцеві жителі

За радянських часів в Україні чимало міст носило дивні назви. Не виключенням став і Маріуполь, який понад 40 років називали Жданов.

"Телеграф" розповість, чому та коли перейменували місто і як все ж прийшли до сучасної назви. Зауважимо, що перша відома назва поселення у XVI столітті була Домаха.

З 1780 року територія сучасного Маріуполя носила таку ж назву. Однак це змінилось вже у 1948 році, коли його перейменували у Жданов. Сталось це за рішенням радянської влади, яка таким чином хотіла вшанувати пам'ять партійного діяча, що помер.

Як раніше виглядав Маріуполь. Джерело: Вікіпедія

Цікаво, що Андрій Жданов був близьким другом одного з найжорстокіших лідерів СРСР Йосипа Сталіна. Він помер 1948 року, саме тоді Маріуполь й перейменували. Чому обрали саме це місто? Тут усе просто, бо саме в Маріуполі свого часу народився Жданов.

Так, до 1989 року місто мало ім'я партійного діяча. Однак вже за понад 40 років під час початку перебудови Маріуполю повернули історичну назву, яка існувала з XVIII століття.

Маріуполь на старих фото. Джерело: Вікіпедія

Цікаво, що назву Маріуполю повернули на прохання місцевих жителів. А згодом у місті демонтували три пам'ятники Жданову та закрили його меморіальний музей. В 1989 роках у школах міста вперше почали викладати грецьку мову.

Для довідки

Андрій Жданов — радянський державний та партійний діяч, революціонер. Ініціатор ідеологічної кампанії, спрямованої проти діячів науки та культури, що отримала назву "ждановщина". Критиці та звинуваченням з 1947 року і вже після смерті Жданова піддавались, в тому числі, і українські культурні діячі, зокрема, колективи журналів "Перець" та "Дніпро", письменники Максим Рильський, Олександр Довженко, Володимир Сосюра та інші.

Андрій Жданов. Джерело: Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає назва міста Харків та яке ім'я воно могло мати.