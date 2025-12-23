На улицах лежали огромные сугробы: какой была зима во Львове 96 лет назад

Город жил под снегом почти полгода

Представьте улицы Львова, где снег лежит стенами выше человеческого роста. Именно так выглядел город зимой 1929 года — одного из самых холодных в его истории.

Тогда снежные заносы достигали двух метров, а для расчистки дорог использовали даже военную технику. "Телеграф" нашел на странице Facebook-группы "Старый Львов" архивные снимки, сохранившие атмосферу тех времен.

Для уборки снега в январе 1929 года использовали гусеничный танк с двигателем на 1000 лошадиных сил. Люди специально выходили посмотреть на чудо техники.

Уже несколько дней во Львове работает гусеничный танк, оснащенный двигателем мощностью 1000 лошадиных сил, который используется для удаления больших слоев снега. Когда танк ехал по улицам, это вызвало большой интерес у прохожих, писали газеты того времени.

Улица Львова в 1929 году

Вдоль улиц лежали огромные сугробы снега

Город в том году жил в снежных тоннелях. По обеим сторонам улиц поднимались белые стены – два метра, а местами и выше. Машин на дорогах тогда почти не было, подогрева асфальта никто еще не придумал, поэтому снег просто лежал и ждал весны.

А зима начиналась рано – уже в первой половине октября выпали первые снегопады. Белый покров укрыл Львов в начале декабря и не думал исчезать до середины апреля. Снег продержался почти пять месяцев.

Строительство стены из снежных блоков для защиты пути Львов-Тернополь от снежных заносов

Толщина снега в центре города в январе-марте колебалась от 20 до 60 сантиметров. А в предгорьях — больше метра.

Львовская железная дорога в этом году фактически замерла. Постоянные сугробы парализовали движение, поезда опаздывали часами или вообще не выезжали со станции. Путешествия превратились в лотерею.

Снежный покров достигал почти высоты поезда

Расчистка пути Львов-Тернополь (февраль 1929)

Но зима 1929-го запомнилась не только невзгодами. Старые фотографии сохранили особую атмосферу – когда снег был не просто досадой, а частью жизни города. Когда люди не жаловались, а удивлялись танкам на улицах. Совсем другие зимы, совсем другие времена.

