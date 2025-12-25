"Женский" праздник после Рождества Христова. Что можно и нельзя делать 26 декабря
Важно поздравлять женщин, но нельзя выносить мусор
На второй день после Рождества, 26 декабря (8 января по старому стилю), христиане восточного обряда в Украине празднуют Собор Пресвятой Богородицы. Наши предки считали этот день особым женским праздником: его отмечали в честь матерей, особенно с маленькими детьми.
Собор официально установлен в VII веке, но праздновался уже с IV века. Он посвящен рождению Христа и Деве Марии, а также памяти Иосифа Обручника, царя Давида и брата Иисуса от первого брака — Иакова, который сопровождал святое семейство во время их бегства в Египет. Они покидали Вифлеем после того, как царь Ирод приказал уничтожить всех новорожденных мальчиков.
В церковных традициях Собор обычно празднуется в честь нескольких святых. Однако Собор Богородицы 26 декабря имеет немного иной смысл: это собрание верующих в храмах, посвященное восхвалению Девы Марии.
Что можно делать в праздник
- Посещать храм. Христианы в этот день ходят на праздничную литургию и молятся о благополучии семьи и здоровье детей.
- Угощать и принимать гостей. Традиционно в этот день готовили каши и пироги. Было принято приглашать в дом близких и делиться едой с нуждающимися.
- Поздравлять женщин. В народе этот день назывался "Бабьи каши". Принято благодарить матерей, бабушек и врачей, которые принимают роды.
Что нельзя делать 26 декабря
- Заниматься тяжелым трудом. Под запретом любая сложная работа по дому и в огороде (ремонт, строительство).
- Шить, вязать и вышивать. Считается, что рукоделие может "запутать" судьбу.
- Покупать веревки. Согласно старинному поверью, это может навлечь беду на родственников.
- Выносить мусор и ненужные вещи. Вместе с хламом можно случайно "вынести" из дома достаток и удачу.
- Ссориться и сквернословить. Конфликты в церковные праздники могут лишить человека божьего покровительства на весь год.
