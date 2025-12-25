Огненная Лошадь не простит. Пять блюд новогоднего стола, которые превратят ваш 2026 год в катастрофу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Список запрещенных продуктов, которые отпугнут деньги и удачу
Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. Чтобы привлечь удачу и не разгневать своенравный символ года, важно заранее продумать праздничное меню.
Встреча 2026 года требует особого внимания к деталям. Лошадь — животное благородное, травоядное и весьма разборчивое в еде, поэтому важно исключить из меню определенные продукты.
1. Конина и субпродукты
Самый главный и строгий запрет — никакого мяса лошади на столе. Это может навлечь беду на дом. Также стоит отказаться от блюд из конской колбасы (казы, махан) и использования специфических субпродуктов.
2. Тяжелое и жирное мясо
Лошадь ценит легкость и энергию. Слишком жирная свинина или тяжелая гусятина могут "заземлить" удачу. Если вы не представляете стол без мяса, отдайте предпочтение нежной говядине, птице или кролику.
3. Морепродукты с резким запахом
Лошади чувствительны к запахам. Слишком "пахучие" сорта рыбы или консервы с резким ароматом могут не понравиться символу года. Выбирайте деликатные виды рыб, приготовленные на пару или запеченные с травами.
4. Крепкий алкоголь в больших количествах
"Пьяная" лошадь неуправляема и опасна. Огненная стихия года и так несет в себе избыток энергии, поэтому крепкие напитки лучше заменить легкими винами, шампанским или натуральными соками и морсами.
5. Фастфуд и полуфабрикаты
Лошадь любит натуральную, простую и свежую пищу. Покупные салаты, замороженная пицца или еда из коробок — знак неуважения к хозяйке года. Лучше приготовить одно простое блюдо, но из свежих продуктов.
Что добавить на стол вместо запрещенных продуктов? Чтобы задобрить Огненную Лошадь, сделайте акцент на:
- Зелени и овощах: чем больше салата, петрушки и укропа, тем лучше.
- Зерновых: уместным будет хлеб со злаками или десерты на основе овсяной муки.
- Яблоках и моркови: эти лакомства Лошади станут отличным украшением или ингредиентами для закусок.
Напомним, что Лошадь — очень норовливое животное. Ранее мы писали, какая одежда в Новый год задобрит покровительницу 2026 года.