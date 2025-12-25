Огненная Лошадь не простит. Пять блюд новогоднего стола, которые превратят ваш 2026 год в катастрофу

Список запрещенных продуктов, которые отпугнут деньги и удачу

Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. Чтобы привлечь удачу и не разгневать своенравный символ года, важно заранее продумать праздничное меню.

Встреча 2026 года требует особого внимания к деталям. Лошадь — животное благородное, травоядное и весьма разборчивое в еде, поэтому важно исключить из меню определенные продукты.

1. Конина и субпродукты

Самый главный и строгий запрет — никакого мяса лошади на столе. Это может навлечь беду на дом. Также стоит отказаться от блюд из конской колбасы (казы, махан) и использования специфических субпродуктов.

2. Тяжелое и жирное мясо

Лошадь ценит легкость и энергию. Слишком жирная свинина или тяжелая гусятина могут "заземлить" удачу. Если вы не представляете стол без мяса, отдайте предпочтение нежной говядине, птице или кролику.

Фото: freepik

3. Морепродукты с резким запахом

Лошади чувствительны к запахам. Слишком "пахучие" сорта рыбы или консервы с резким ароматом могут не понравиться символу года. Выбирайте деликатные виды рыб, приготовленные на пару или запеченные с травами.

4. Крепкий алкоголь в больших количествах

"Пьяная" лошадь неуправляема и опасна. Огненная стихия года и так несет в себе избыток энергии, поэтому крепкие напитки лучше заменить легкими винами, шампанским или натуральными соками и морсами.

5. Фастфуд и полуфабрикаты

Лошадь любит натуральную, простую и свежую пищу. Покупные салаты, замороженная пицца или еда из коробок — знак неуважения к хозяйке года. Лучше приготовить одно простое блюдо, но из свежих продуктов.

Что добавить на стол вместо запрещенных продуктов? Чтобы задобрить Огненную Лошадь, сделайте акцент на:

Зелени и овощах: чем больше салата, петрушки и укропа, тем лучше.

чем больше салата, петрушки и укропа, тем лучше. Зерновых: уместным будет хлеб со злаками или десерты на основе овсяной муки.

уместным будет хлеб со злаками или десерты на основе овсяной муки. Яблоках и моркови: эти лакомства Лошади станут отличным украшением или ингредиентами для закусок.

Напомним, что Лошадь — очень норовливое животное. Ранее мы писали, какая одежда в Новый год задобрит покровительницу 2026 года.