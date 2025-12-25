"Жіноче" свято після Різдва Христового. Що варто і не можна робити 26 грудня

Важливо вітати жінок, але не можна виносити сміття

На другий день після Різдва, 26 грудня (8 січня за старим стилем), християни східного обряду в Україні святкують Собор Пресвятої Богородиці. Наші пращури вважали цей день особливим жіночим святом: його відзначали на честь матерів, особливо з маленькими дітьми.

Собор офіційно встановлено у VII столітті, але святкувався вже з IV ст. Він присвячений народженню Христа і Діві Марії, а також пам’яті Йосипа Обручника, царя Давида та брата Ісуса від першого шлюбу — Якова, який супроводжував святе сімейство під час їхньої втечі до Єгипту. Вони залишали Віфлеєм після того, як цар Ірод наказав знищити всіх новонароджених хлопчиків.

У церковних традиціях Собор зазвичай відзначається на честь кількох святих. Однак Собор Богородиці 26 грудня має дещо інший зміст: це зібрання вірян у храмах, присвячене хвалі Діви Марії.

Що можна робити у свято

Відвідувати храм. Християни цього дня ходять на святкову літургію та моляться за добробут сім’ї та здоров’я дітей.

Пригощати та приймати гостей. Традиційно цього дня готували каші та пироги. Було заведено запрошувати до оселі близьких і ділитися їжею з нужденними.

Вітати жінок. У народі цей день називався "Бабині каші". Прийнято дякувати матерям, бабусям і лікарям, які приймають пологи.

Що не можна робити 26 грудня

Займатися важкою працею. Під забороною будь-яка складна робота по дому та на городі (ремонт, будівництво).

Шити, в'язати та вишивати. Вважається, що рукоділля може "заплутати" долю.

Купувати мотузки. Згідно зі старовинним повір'ям, це може накликати лихо на родичів.

Виносити сміття та непотрібні речі. Разом з мотлохом можна випадково "винести" з дому достаток та удачу.

Сваритися і лихословити. Конфлікти у церковні свята можуть позбавити людину божого заступництва на весь рік.

