"Жіноче" свято після Різдва Христового. Що варто і не можна робити 26 грудня
Важливо вітати жінок, але не можна виносити сміття
На другий день після Різдва, 26 грудня (8 січня за старим стилем), християни східного обряду в Україні святкують Собор Пресвятої Богородиці. Наші пращури вважали цей день особливим жіночим святом: його відзначали на честь матерів, особливо з маленькими дітьми.
Собор офіційно встановлено у VII столітті, але святкувався вже з IV ст. Він присвячений народженню Христа і Діві Марії, а також пам’яті Йосипа Обручника, царя Давида та брата Ісуса від першого шлюбу — Якова, який супроводжував святе сімейство під час їхньої втечі до Єгипту. Вони залишали Віфлеєм після того, як цар Ірод наказав знищити всіх новонароджених хлопчиків.
У церковних традиціях Собор зазвичай відзначається на честь кількох святих. Однак Собор Богородиці 26 грудня має дещо інший зміст: це зібрання вірян у храмах, присвячене хвалі Діви Марії.
Що можна робити у свято
- Відвідувати храм. Християни цього дня ходять на святкову літургію та моляться за добробут сім’ї та здоров’я дітей.
- Пригощати та приймати гостей. Традиційно цього дня готували каші та пироги. Було заведено запрошувати до оселі близьких і ділитися їжею з нужденними.
- Вітати жінок. У народі цей день називався "Бабині каші". Прийнято дякувати матерям, бабусям і лікарям, які приймають пологи.
Що не можна робити 26 грудня
- Займатися важкою працею. Під забороною будь-яка складна робота по дому та на городі (ремонт, будівництво).
- Шити, в’язати та вишивати. Вважається, що рукоділля може "заплутати" долю.
- Купувати мотузки. Згідно зі старовинним повір’ям, це може накликати лихо на родичів.
- Виносити сміття та непотрібні речі. Разом з мотлохом можна випадково "винести" з дому достаток та удачу.
- Сваритися і лихословити. Конфлікти у церковні свята можуть позбавити людину божого заступництва на весь рік.
