Гороскоп на 27 декабря: конец проблемам у Близнецов, споры и провокации у Рыб

В этот день может завершиться период неудач в любви или в делах

В год Красной Огненной Лошади удача в любви улыбнется многим, а пока что "Телеграф" представляет общий гороскоп на завтра, 27 декабря, чтобы вы заранее знали, какой будет эта суббота.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эмоциональный фон дня будет насыщенным и противоречивым. Не стремитесь завтра к резким переменам или обновлению привычного уклада. Гораздо полезнее сосредоточиться на знакомых задачах и текущих делах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день вы можете быть особенно чувствительны: возможен энергетический спад и легкое недомогание. Если появятся тревожные мысли, лучше сменить обстановку — прогуляться или провести вечер за интересным и приятным фильмом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Может завершиться непростой период в любви или рабочих вопросах. Положение ночных светил благоприятствует новым начинаниям, поэтому самое время действовать. Важно держать под контролем свои слабости и не форсировать события.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам будет довольно легко начинать новые дела и подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Старайтесь нести в мир позитив, ставить перед собой верные цели и сохранять веру в собственные силы до самого конца.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удачным день окажется для общительных Львов, а также для представителей творческих профессий. В целом день благоприятен как для работы, так и для отдыха. Уделите внимание здоровью: одевайтесь по погоде и не допускайте переутомления.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Вселенная настроена исключительно благоприятно. Ее созидательная энергия поможет добиться завтра успеха в любых начинаниях и сферах жизни. Не ищите скрытый подтекст в происходящем и принимайте события такими, какие они есть.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Даже если что-то пойдет не так, избегайте негативных установок вроде "мне всегда не везет" или "ничего не выходит". Не стесняйтесь обращаться за помощью к окружающим. Если кто-то станет у вас на пути, не тратьте силы на обиды или месть.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Старайтесь не проявлять излишнюю активность: есть риск быстро выдохнуться и испортить себе день. Все ваши действия должны быть продуманными и иметь смысл. Придерживайтесь намеченных планов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Поддержка Вселенной принесет мощный интеллектуальный подъем, поэтому фиксируйте все идеи и внезапные озарения — их будет немало. Постарайтесь сосредоточиться на главном и не откладывайте реализацию перспективных замыслов: энергии дня хватит на все.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Важно держать эгоизм под контролем — он может стать главным источником проблем. Откажитесь от лжи и сплетен, чтобы не навредить своей репутации. В финансовых вопросах придерживайтесь взвешенного и рационального подхода.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Успех дня во многом будет зависеть от вашей способности быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. У многих появятся дополнительные рабочие задачи, которые придется срочно вписывать в уже запланированный график.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не доверяйте безоговорочно окружающим: даже среди коллег и знакомых могут оказаться недоброжелатели. Избегайте споров и не поддавайтесь на провокации. Лучшее решение на завтра — сохранять внутреннее равновесие и спокойствие.