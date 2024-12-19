Чем удивить знаки Зодиака на Новый год 2026: идеи подарков для каждого

Кому-то подойдет книга, а кому-то — необычный гаджет

Приближается Новый 2026 год, который пройдет под покровительством Огненной Лошади — символа энергии, скорости и страсти. Чтобы задобрить этот знак и порадовать близких, подбирать подарки лучше с учетом индивидуальных особенностей каждого знака Зодиака.

Чтобы ваш подарок оказался по-настоящему удачным, прислушайтесь к гороскопу: он подскажет, что обрадует каждого в этот Новый год. Но не забывайте учитывать личные предпочтения именно ваших близких и знакомых.

Что дарить всем знакам Зодиака: гороскоп

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны оценят подарки, связанные с активным образом жизни и духом соперничества. Идеально подойдут спортивный инвентарь, билеты на спортивные мероприятия или курсы экстремального вождения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Практичные и любящие комфорт Тельцы будут в восторге от качественных предметов интерьера, изысканных деликатесов или подарочных сертификатов в SPA.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Коммуникабельным Близнецам понравятся гаджеты, книги, настольные игры для компании или билеты на концерт/спектакль.

Рак (21 июня – 22 июля)

Домашние Раки оценят уютные подарки: теплый плед, набор для создания атмосферы (например, ароматические свечи), или предметы, связанные с семейными традициями.

Лев (23 июля – 22 августа)

Щедрые и любящие внимание Львы обрадуются роскошным подаркам, подчеркивающим их статус: ювелирным украшениям, дорогому парфюму или эксклюзивным аксессуарам.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Внимательные к деталям Девы оценят практичные и полезные вещи: умный ежедневник, качественный набор инструментов, или фитнес-браслет с точными метриками.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Эстеты Весы будут рады всему, что связано с красотой и гармонией. Это может быть стильный элемент декора, подарочный сертификат в салон красоты или набор для творчества.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Загадочным Скорпионам подойдут подарки с интригой. Это могут быть квесты, детективы, эксклюзивное нижнее белье или мистические аксессуары.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Любознательные Стрельцы оценят подарки, связанные с путешествиями и новыми впечатлениями: путеводитель, походное снаряжение или билет в другую страну.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Целеустремленные Козероги порадуются статусным и полезным вещам: качественному кожаному портфелю, дорогой ручке или курсам повышения квалификации.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Креативные Водолеи оценят оригинальные и технологичные подарки: необычный гаджет, подписку на стриминговый сервис или что-то из мира виртуальной реальности.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Чувствительным Рыбам подойдут подарки для души и релакса: ароматические масла, мягкий халат, книги по эзотерике или сертификат на массаж.

