Гороскоп на 27 грудня: кінець проблемам у Близнюків, суперечки і провокації у Риб

Цього дня може завершитися період невдач у коханні чи у справах

У рік Червоного Вогняного Коня удача у коханні посміхнеться багатьом, а поки що "Телеграф" представляє загальний гороскоп на завтра, 27 грудня, щоб ви заздалегідь знали, якою буде ця субота.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Емоційний фон дня буде насиченим та суперечливим. Не прагніть завтра різких змін чи оновлення звичного укладу. Набагато корисніше зосередитися на знайомих завданнях та поточних справах.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У цей день ви можете бути особливо чутливими: можливий енергетичний спад і легке нездужання. Якщо з’являться тривожні думки, краще змінити обстановку — прогулятися чи провести вечір за цікавим та приємним фільмом.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Може завершитися непростий період у коханні чи робочих питаннях. Положення нічних світил сприяє новим починанням, тому саме час діяти. Важливо тримати під контролем свої слабкості та не форсувати події.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам буде досить легко починати нові справи і підлаштовуватися під обставини, що змінюються. Намагайтеся нести позитив у світі, ставити перед собою вірні цілі і зберігати віру у власні сили до самого кінця.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вдалим день виявиться для товариських Левів, а також представників творчих професій. Загалом день сприятливий як для роботи, так і для відпочинку. Приділіть увагу здоров’ю: одягайтеся за погодою та не допускайте перевтоми.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Всесвіт налаштований виключно сприятливо. Її творча енергія допоможе досягти завтра успіху в будь-яких починаннях та сферах життя. Не шукайте прихований підтекст у тому, що відбувається, і приймайте події такими, якими вони є.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Навіть якщо щось піде не так, уникайте негативних установок на кшталт "мені завжди не щастить" або "нічого не виходить". Не соромтеся звертатися по допомогу до оточуючих. Якщо хтось стане у вас на шляху, не витрачайте сили на образи чи помсту.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Намагайтеся не проявляти зайву активність: є ризик швидко видихнутися та зіпсувати собі день. Всі ваші дії повинні бути продуманими та мати сенс. Дотримуйтесь намічених планів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Підтримка Всесвіту принесе потужний інтелектуальний підйом, тому фіксуйте всі ідеї та раптові осяяння – їх буде чимало. Намагайтеся зосередитися на головному і не відкладайте реалізацію перспективних задумів: енергії дня вистачить на все.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Важливо тримати егоїзм під контролем — він може стати головним джерелом проблем. Відмовтеся від брехні та пліток, щоб не зашкодити своїй репутації. У фінансових питаннях дотримуйтесь виваженого та раціонального підходу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Успіх дня багато в чому залежатиме від вашої здатності швидко пристосовуватися до умов, що змінюються. У багатьох з’являться додаткові робочі завдання, які доведеться терміново вписувати до вже запланованого графіка.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не довіряйте беззастережно оточуючим: навіть серед колег та знайомих можуть виявитися недоброзичливці. Уникайте суперечок та не піддавайтеся на провокації. Найкраще рішення на завтра — зберігати внутрішню рівновагу та спокій.