Там расстреляли безработных: прежние названия львовского проспекта, которому уже более 600 лет (фото)

Марина Бондаренко
Проспект Шевченко во время зимних праздников становится оживленной и многолюдной зоной

Проспект Шевченко во Львове много раз менял свое название, и каждое из них оставило след в истории города. За несколько веков эта улица успела побывать Гарбарской, Святого Яна и Академической, прежде чем получить современное имя.

Этому проспекту уже более 600 лет, поэтому на нем есть много интересных исторических сооружений. Недаром он стал важной частью исторического центра и популярным местом для прогулок. "Телеграф" подробнее рассказал, как раньше назывался этот проспект и его короткую историю.

Где он расположен

Проспект Шевченко – один из центральных проспектов Львова. Он расположен между улицей Саксаганского и площадью Мицкевича и входит в Галицкий район города.

В праздничные дни проспект Шевченко вместе с площадью Мицкевича и проспектом Свободы образуют большую людную зону. К нему примыкают улицы Степана Руданского и Мирослава Скорика.

Краткая история

Улица известна с 1414 года. Сначала она называлась Гарбарская, поскольку здесь жили кожевники. В XIX веке ее называли Святого Яна, с 1871 года – Академической, а с 1955 года – проспектом Тараса Шевченко. В том же году к проспекту присоединили бывшую Академическую площадь.

В начале XIX века посреди улицы протекала река Полтва, а в конце был пруд. В 1886 году реку укрыли под землю, после чего заложили бульвар. В 1930-х годах проспект приобрел современный вид с аллеей деревьев. В 1997 году старые тополя заменили шаровидными кленами.

14 апреля 1936 года здесь произошел расстрел демонстрации безработных, во время которого погиб Владислав Козак. Памятная композиция, установленная в советский период, была демонтирована 16 ноября 2023 года. В июле 1944 года на проспекте шли бои с участием советского танка "Гвардия".

Архитектура проспекта

Застройка проспекта Шевченко формировалась на протяжении XIX-XX веков. Большинство домов возводились как жилые или прибыльные, а со временем в них появлялись банки, гостиницы, кинотеатры, кафе и офисы. Сегодня эти постройки остаются важной частью центральной части города.

Дом № 1, на углу с Галицкой площадью, построили в 1872 году для Галицкого ипотечного банка. В разное время здесь достраивали флигели и этажи. В конце 1930-х годов в здании был открыт кинотеатр "Европа", который после войны работал как кинотеатр "Украина" до 2006 года.

На месте дома № 2 с XVII века существовали гидротехнические сооружения, а затем заезды и гостиницы. В конце XIX века здесь построили новое здание гостиницы "Жорж", которая действует и сейчас. В разные годы гостиница принимала известных гостей и неоднократно перестраивалась.

Дом № 4 построили в 1904–1905 годах как престижное жилье. Дом №6 планировали превратить в крупный торговый дом, но проект не реализовали. Дом №7, известный как второй дом Шпрехера, построили в 1929 году. В разное время здесь работали учреждения, ресторан, а ныне размещены заведения питания и организации.

В доме №8 до 2020 года работал кинотеатр "Киев". В 2020 году в его помещении был открыт частный океанариум. Дом № 9 происходит с XIX века и в настоящее время используется образовательными и коммерческими структурами.

На проспекте также расположены бывшие кофейни, казино, жилые дома и административные здания, построенные в конце XIX — начале XX века. Часть из них связана с культурной и научной жизнью города.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как раньше называлась самая длинная улица Хмельницкого, видевшая его застройку.

