Этот дом в Харькове называют неправильно: кто его построил и почему хозяева в нем не жили

Дом Шапара должен был называться домом Романенко

Дом на улице Конторской, 26 в Харькове — один из самых старых, известных и выразительных особняков. Его легко узнать по силуэту, напоминающему средневековый замок. Среди горожан он получил имя "дом Шапара", но на самом деле особняк был построен не Борисом Шапара, а владельцем кондитерской фабрики Иваном Романенко. И, что интересно, ни Романенко, ни Шапара в этом доме не жили.

Изначально участок, на котором стоит дом, принадлежал прапорщику Григорию Топчему, который построил здесь торговую баню и несколько хозяйственных сооружений. В 1823 году его наследники продали владение Дмитрию Шатунову, а уже в 1902 году участок перешел к купцу Романенко.

Несмотря на наличие старых построек, фактически это была покупка пустого участка в оживленной части города, неподалеку от Екатеринославской улицы. Незадолго до этого Романенко выкупил кондитерскую фабрику купца Дмитрия Кромского, располагавшуюся на Конторской, 29. При фабрике имелся жилой дом, где жил сам Кромский, но для большой семьи Романенко он, очевидно, не подходил.

Проект дома Романенко, 1906 год. Фонды ГНАСБ им. В. И. Заболотного

После покупки участка Романенко заказал проект нового доходного дома архитектору Валентину Фельдману. Строительство завершилось в октябре 1908 года. Дом был построен капитально и с размахом. Внутри были мозаичные лестницы, массивные дубовые двери и большие окна. Большинство полов были паркетными, в кухнях и ванных лежала метлахская плитка. Все восемь квартир сдавались в аренду. А сам Романенко жил на ул. Пушкинской, сообщает otkudarodom.

Подъезд и парадная лестница в доме Романенко, 2016 год. Фото: В. Горбоносов16 год

Обстоятельства заставили Романенко сначала заложить дом, а 26 мая 1911 года он продал домовладение владельцу фабрики металлических полотен Борису Шапара.

Новый владелец в доме не жил. В разное время Шапара останавливался в гостинице "Марсель" или проживал в квартире при конторе и магазине своей фабрики на Екатеринославской, 18.

Купол дома на Конторской, 26. Фото WoxBox/Wikipedia

Весной 1919 года особняк национализировали. Шапара, не дожидаясь дальнейшего развития событий, уехал за границу. В 1920-е годы дом вошёл в жилищный кооператив № 32, здесь проживало до ста рабочих и служащих, а некоторое время здание принадлежало "Украинрадио".

Сегодня дом на Конторской, 26 находится не в лучшем состоянии. В 2022 году он пострадал в результате российских ракетных ударов и лишился части остекления.

