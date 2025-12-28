В Украине сократят выплату пенсий: кто будет получать меньше денег в 2026 году

В Украине действуют ограничительные коэффициенты на пенсии

С 1 января 2026 года украинские пенсионеры могут столкнуться с урезанием размера ежемесячных выплат от государства. Однако это касается только тех, чья пенсия превышает установленные максимальные лимиты.

Указанные изменения не коснутся лишь двух категорий пенсионеров. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Кто может попасть под ограничение выплат

Ограничения выплат будут касаться только той части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В 2026 году эта сумма составит 25 950 гривен.

Новые правила будут действовать для нескольких категорий пенсионеров. В частности:

10–11 прожиточных минимумов – 50% от избытка;

11–13 прожиточных минимумов – 40%;

13–17 прожиточных минимумов – 30%;

17–21 прожиточный минимум – 20%;

свыше 21 прожиточного минимума — 10%.

При этом отмечается, что основная сумма пенсии не будет меняться. Уменьшение выплат будет касаться исключительно части, превышающей установленный лимит.

Кто не попадет под ограничения

Согласно информации ПФУ, ограничения не будут касаться двух категорий граждан. В частности:

Пенсий лиц, непосредственно участвовавших в антитеррористической операции (АТО), обеспечении национальной безопасности и обороны, защите населения и государства во время военной агрессии РФ;

Пенсий членов семей погибших, назначенных по причине потери кормильца.

