Вычтут из пенсии или зарплаты? Что ждет должников за коммуналку

Лучше вовремя платить за предоставленные услуги

За долги по коммунальным платежам могут открыть исполнительное производство. Деньги на погашение долга берут со счетов должника, но если средств нет, их могут высчитывать из зарплаты, пенсии или стипендии.

Что нужно знать:

Долги за коммуналку могут взимать принудительно со счетов должника

Если средств на них нет, деньги могут отчислять из его доходов — зарплаты, пенсии, стипендии

Если долг превышает 160 тысяч гривен, могут даже забрать жилье

Блокировка счетов за долги — как это происходит

Об этом "Телеграфу" рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус. По ее словам, после открытия исполнительного производства из-за задолженности государственный или частный исполнитель проверяет, какое имущество имеет должник. Также он устанавливает, есть ли на его банковских счетах средства.

Если деньги на счетах имеются, может быть вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства должника в банке. В течение одного дня с момента вынесения постановления оно должно быть передано соответствующему банку, который осуществляет блокирование счета в пределах общей суммы долга. При этом, подчеркнула адвокат, разблокировать счет можно только после полного погашения задолженности или отмены решения о взыскании долга.

Другие способы принудительного возврата долга

В случае отсутствия у должника имущества или средств в банке, взыскание может быть обращено на заработную плату, пенсию или стипендию (ст. 68 ЗУ "Об исполнительном производстве"), — пояснила Ольга Брус

По словам адвоката, если у должника вообще отсутствует какое-либо другое имущество, а сумма долга превышает 160 тысяч гривен, исполнительная служба может забрать жилье должника. Поэтому, отметила Ольга Брус, лучший вариант — это своевременно оплачивать необходимые коммунальные платежи во избежание блокирования счетов и других неприятностей с исполнительной службой.

Напомним, эксперт по публичным (коммунальным) услугам и соответствующей инфраструктуре Ассоциации городов Украины Олег Гарник рассказал "Телеграфу" в чем главная проблема неуплаты счетов за коммуналку. За теплоснабжение украинцы должны до 35 млрд грн, за водоснабжение и водоотвод до 10 млрд грн, а за вывоз бытовых отходов – до 2,5 млрд грн.