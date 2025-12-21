Украинцам урежут пенсии: кто будет получать меньше денег в 2026
Двух категорий людей изменения не коснутся
С 1 января 2026 года в Украине вводят ограничения размера ежемесячных выплат для отдельных категорий пенсионеров. Это будет касаться тех, чья пенсия превышает установленный законом максимальный лимит — 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
Что нужно знать:
- Часть пенсии выше порога будет уменьшаться по ступеням: 50%, 40%, 30%, 20% и 10%.
- Основная сумма пенсии ниже порога не меняется
- Ограничения не касаются участников АТО и семей погибших
Об этом говорится в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц в 2026 году — 25 950 гривен.
То есть, будут действовать такие правила:
- 10-11 прожиточных минимумов — 50% от избытка
- 11–13 прожиточных минимумов — 40%
- 13–17 прожиточных минимумов — 30%
- 17-21 прожиточный минимум — 20%
- свыше 21 прожиточного минимума — 10%.
Основная сумма пенсии будет оставаться без изменений, а уменьшение коснется исключительно той части, которая превышает установленный порог.
В ПФУ также подчеркнули, что ограничительные коэффициенты не коснутся:
- Пенсии лиц, которые непосредственно участвовали в антитеррористической операции, обеспечении национальной безопасности и обороны, защите населения и государства во время военной агрессии РФ;
- Пенсии членов семей погибших, назначенные в случае потери кормильца.
