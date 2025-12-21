Укр

Украинцам урежут пенсии: кто будет получать меньше денег в 2026

Анастасия Мокрик
Пенсии Новость обновлена 21 декабря 2025, 14:16
Пенсии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Двух категорий людей изменения не коснутся

С 1 января 2026 года в Украине вводят ограничения размера ежемесячных выплат для отдельных категорий пенсионеров. Это будет касаться тех, чья пенсия превышает установленный законом максимальный лимит — 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Что нужно знать:

  • Часть пенсии выше порога будет уменьшаться по ступеням: 50%, 40%, 30%, 20% и 10%.
  • Основная сумма пенсии ниже порога не меняется
  • Ограничения не касаются участников АТО и семей погибших

Об этом говорится в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц в 2026 году — 25 950 гривен.

То есть, будут действовать такие правила:

  • 10-11 прожиточных минимумов — 50% от избытка
  • 11–13 прожиточных минимумов — 40%
  • 13–17 прожиточных минимумов — 30%
  • 17-21 прожиточный минимум — 20%
  • свыше 21 прожиточного минимума — 10%.

Основная сумма пенсии будет оставаться без изменений, а уменьшение коснется исключительно той части, которая превышает установленный порог.

В ПФУ также подчеркнули, что ограничительные коэффициенты не коснутся:

  • Пенсии лиц, которые непосредственно участвовали в антитеррористической операции, обеспечении национальной безопасности и обороны, защите населения и государства во время военной агрессии РФ;
  • Пенсии членов семей погибших, назначенные в случае потери кормильца.

