Украинцам урежут пенсии: кто будет получать меньше денег в 2026

Двух категорий людей изменения не коснутся

С 1 января 2026 года в Украине вводят ограничения размера ежемесячных выплат для отдельных категорий пенсионеров. Это будет касаться тех, чья пенсия превышает установленный законом максимальный лимит — 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Что нужно знать:

Часть пенсии выше порога будет уменьшаться по ступеням: 50%, 40%, 30%, 20% и 10%.

Основная сумма пенсии ниже порога не меняется

Ограничения не касаются участников АТО и семей погибших

Об этом говорится в пресс-службе Пенсионного фонда Украины. 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц в 2026 году — 25 950 гривен.

То есть, будут действовать такие правила:

10-11 прожиточных минимумов — 50% от избытка

11–13 прожиточных минимумов — 40%

13–17 прожиточных минимумов — 30%

17-21 прожиточный минимум — 20%

свыше 21 прожиточного минимума — 10%.

Основная сумма пенсии будет оставаться без изменений, а уменьшение коснется исключительно той части, которая превышает установленный порог.

В ПФУ также подчеркнули, что ограничительные коэффициенты не коснутся:

Пенсии лиц, которые непосредственно участвовали в антитеррористической операции , обеспечении национальной безопасности и обороны, защите населения и государства во время военной агрессии РФ;

, обеспечении национальной безопасности и обороны, защите населения и государства во время военной агрессии РФ; Пенсии членов семей погибших, назначенные в случае потери кормильца.

