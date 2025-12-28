В Україні скоротять виплату пенсій: хто отримуватиме менше грошей у 2026 році

В Україні діють обмежувальні коефіцієнти на пенсії

З 1 січня 2026 року українські пенсіонери можуть зіштовхнутись з урізанням розміру щомісячних виплат від держави. Проте, це стосуватиметься лише тих, чия пенсія перевищує встановлені максимальні ліміти.

Вказані зміни не торкнуться лише двох категорій пенсіонерів. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Хто може потрапити під обмеження виплат

Обмеження виплат стосуватимуться лише тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. У 2026 році ця сума становитиме 25 950 гривень.

Нові правила будуть діяти для кількох категорій пенсіонерів. Зокрема:

10–11 прожиткових мінімумів — 50% від надлишку;

11–13 прожиткових мінімумів — 40%;

13–17 прожиткових мінімумів — 30%;

17–21 прожитковий мінімум — 20%;

понад 21 прожитковий мінімум — 10%.

При цьому зазначається, що основна сума пенсії не змінюватиметься. Зменшення виплат стосуватиметься виключно тієї частини, яка перевищує встановлений ліміт.

Хто не потрапить під обмеження

Згідно з інформацією ПФУ обмеження не стосуватимуться двох категорій громадян. Так, вказані ліміти не стосуватимуться:

Пенсій осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції (АТО), забезпеченні національної безпеки та оборони, захист населення та держави під час військової агресії РФ;

Пенсій членів сімей загиблих, призначених з причини втрати годувальника.

