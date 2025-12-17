Оформление пенсии в Украине: в Пенсионном фонде рассказали, как это сделать

Право на оформление пенсии в Украине зависит не только от возраста, но и от наличия необходимого страхового стажа

Выход на пенсию в Украине возможен в 63 года для женщин и в 65 лет для мужчин. Оформить пенсию можно несколькими способами.

Для оформления пенсии в Украине есть четко прописанные алгоритмы. Об этом сообщила заместитель Председателя правления Пенсионного Фонда Украины Ирина Ковпашко в ответ на запрос "Телеграфа".

"Порядок обращения за назначением (перерасчетом) пенсии урегулирован статьей 44 Закона № 1058 и Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины. "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", утвержденном постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27.12.2005 под № 1566/11846", — указано в документе.

Также отмечается, что заявление на назначение пенсии и пакет документов можно подать несколькими способами. В частности, в электронной или бумажной форме:

непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Фонда (portal.pfu.gov.ua), с использованием квалифицированной электронной подписи.

Оформление пенсии в Украине

После подачи заявления нужно сделать еще один шаг. Вместе с заявлением подаются следующие документы:

паспорт; регистрационный номер учетной

карты налогоплательщика; документы о страховом стаже (трудовая книжка,

свидетельство о рождении детей, диплом по дневной форме обучения, военный билет);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до июля 2000 (по желанию пенсионера);

документы, удостоверяющие особый статус личности (при наличии).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть пенсионеров может потерять пенсии уже с 1 января — по 31 декабря нужно пройти идентификацию. Правда, это касается не всех пенсионеров.