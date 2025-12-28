Киев на Новый год будет со светом? Какая ситуация после массированной атаки по энергетике

Энергетики вернули свет 347 тысячам абонентов

В результате массированного российского обстрела в Киеве возникли проблемы с тепло-водоснабжением и движением электротранспорта. Однако большинство из них уже удалось ликвидировать.

Несмотря на сложные погодные условия, энергетики и коммунальщики работают круглые сутки, чтобы возобновить предоставление жилищно-коммунальных услуг украинцам. "Телеграф" собрал последние данные о состоянии восстановления энергосистемы Киева.

Какая ситуация с электроснабжением

Об этом вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в большинстве домов Киева и области отопления уже вернули. В части домов работы будут продолжаться в течение дня.

"До конца суток система заработает повсюду. Это связано с поэтапным запуском сетей после повреждений. Централизованное водоснабжение восстановлено полностью", — написал Кулеба.

В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что проблемы с электротранспортом на левом берегу решены. Движение восстановлено полностью.

"Движение электротранспорта полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

Глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети работали без остановки в сложных условиях. Благодаря чему удалось быстрее восстановить электроснабжение для людей.

"Благодаря их работе электропитание уже восстановлено для 347 тысяч семей Киевщины. Это сотни тысяч домов, в которые снова пришли свет и сила. Вместе с тем, около 10 тысяч клиентов Вышгородского района пока еще остаются без света. Работы по устранению повреждений продолжаются, специалисты делают все возможное, чтобы заживить каждый адрес, но нужно еще немного времени. Стабилизировали ситуацию в Бориспольской и Броварской общинах, хотя остается самой сложной — из-за значительных повреждений привычные графики пока не действуют. Сегодня планируется подача электроэнергии с ориентировочными интервалами: 3 часа со светом, 6 – без. В части населённых пунктов люди сейчас уже с напряжением. В остальных общинах области действуют стабилизационные отключения согласно графикам", — написал Калашник.

В ДТЭК подтвердили эту информацию. В частности, в компании отметили сложность ремонта.

"Энергетики ДТЭК вернули свет 347 000 семей Киевской области после массированной атаки. Еще более 10 тысяч семей Вышгородского района остаются без света", — говорится в сообщении.

Будет ли свет в Киеве на Новый год

Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам энергетики Сергей Нагорняк накануне отметил, что из-за экстренных отключений почти 40% домов столицы остались без отопления и водоснабжения. Из — за атаки РФ без света осталось более 600 тысяч абонентов. По его словам, для стабилизации электроснабжения в Киеве нужно 2-3 дня. Есть высока вероятность, что в Киеве Новый год будут встречать со светом и теплом.

Ранее "Телеграф" рассказывал об актуальных графиках отключений для Киева и где можно их проверить.