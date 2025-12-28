Київ на Новий рік буде зі світлом? Яка ситуація після масованої атаки по енергетиці

Енергетики повернули світло 347 тисячам абонентів

Внаслідок масованого російського обстрілу в Києві виникли проблеми з тепло-водопостачанням та рухом електротранспорту. Проте, більшість з них вже вдалося ліквідувати.

Попри складні погодні умови, енергетики та комунальники працюють цілодобово, щоб відновити постачання житлово-комунальних послуг українцям. "Телеграф" зібрав останні дані про стан відновлення енергосистеми Києва.

Яка ситуація з електропостачанням

Про це віце-премʼєр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що в більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків роботи триватимуть протягом дня.

"До кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень. Централізоване водопостачання відновлене повністю", — написав Кулеба.

Своєю чергою, в Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили, що проблеми з електротранспортом на лівому березі вирішені. Рух відновлений повністю.

"Рух електротранспорту повністю відновлено", — зазначено в повідомленні.

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив, що енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі працювали без зупинки у складних умовах. Завдяки чому вдалося швидше відновити електропостачання для людей.

"Завдяки їхній роботі електроживлення вже відновлено для 347 тисяч родин Київщини. Це сотні тисяч домівок, у які знову прийшли світло та сила. Разом із тим, близько 10 тисяч клієнтів Вишгородського району наразі ще залишаються знеживленими. Роботи з усунення пошкоджень тривають, фахівці роблять усе можливе, щоб заживити кожну адресу, але потрібно ще трохи часу. Стабілізували ситуацію в Бориспільській та Броварській громадах, хоча наразі лишається найскладнішою — через значні пошкодження звичні графіки наразі не діють. Сьогодні планується подача електроенергії з орієнтовними інтервалами: 3 години зі світлом, 6 — без. У частині населених пунктів люди зараз вже з напругою. У решті громад області діють стабілізаційні відключення згідно з графіками", — написав Калашник.

В ДТЕК підтвердили цю інформацію. Зокрема в компанії відзначили складність ремонту.

"Енергетики ДТЕК повернули світло 347 000 родин Київської області після масованої атаки. Ще понад 10 тисяч родин Вишгородського району залишаються без світла", — зазначено в повідомленні.

Чи буде світло в Києві на Новий рік

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України, член комітету ВРУ з питань енергетики Сергій Нагорняк напередодні зазначив, що через екстрені відключення маже 40% будинків столиці залишились без опалення та водопостачання. Через атаку РФ без світла залишилось понад 600 тисяч абонентів. За його словами, для стабілізації електропостачання у Києві потрібно 2-3 дні. Тож, є висока ймовірність, що в Києві Новий рік зустрічатимуть зі світлом та теплом.

