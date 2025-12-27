Киев погрузился во тьму. Как столица переживает длительное отключение после атаки (репортаж)

Около 40% домов столицы остались без отопления

После заката 27 декабря столица погрузилась во тьму из-за масштабных отключений света в Киеве после российской атаки. Многие киевляне пришли в заведения и магазины, чтобы зарядить телефоны.

Об этом свидетельствуют фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. По его словам, вечером 27 декабря столица замерла и превратилась в темный уголок Украины.

Что нужно знать:

В результате российской атаки более 600 тысяч абонентов в Киеве осталось без света

Энергетики прилагают максиму усилий, чтобы возобновить электроснабжение как можно скорее

На стабилизацию ситуации в Киеве может понадобиться два-три дня

На фото видно, что почти все многоэтажки столицы погрузились во тьму. Светятся только одиночные окна, где вероятнее есть альтернативные источники питания. Освещения на дорогах и тротуарах тоже нет, ведь в столице действуют экстренные ограничения электроэнергии.

Пустые и темные стадионы во время отключений. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Многоэтажки столицы без света. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Киев во время отключений после атаки РФ. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Многие киевляне собрались в супермаркетах, кафе, чтобы зарядить телефоны. Местами люди целый день провели в заведениях, чтобы поработать, ведь ресурсов гаджетов не хватает на столь длительные отключения.

Мальчик заряжает телефон во время отключений в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Заведения заполнены людьми во время отключения. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Киевляне заряжают телефоны в магазинах. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Когда в Киев вернут свет

Как сообщил нардеп Сергей Нагорняк, для стабилизации электроснабжения в Киеве может потребоваться 2-3 дня. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет киевлянам, но ситуация непростая.

Кроме того, из-за экстренных отключений почти 40% домов столицы остались без отопления. Были также перебои с водоснабжением. Без света из-за атаки РФ осталось более 600 тысяч абонентов.

